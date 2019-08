Coni | Malagò | nota 5 federazioni inappropriata

Coni - Malagò : spero si chiuda tutto in serata : Roma – “C’e’ sempre stato dialogo e confronto. Sono mesi che ne parliamo, ma la trattativa non e’ ancora chiusa”. Pero’ c’e’ la disponibilita’ “a firmare un documento che non e’ ancora giuridicamente un contratto. Mi auguro che tutto si chiuda in serata”, senza “vincitori ne’ vinti”. A parlare il presidente del Coni, Giovanni Malago’, in ...

Coni - le grandi federazioni contro Giovanni Malagò : “Firmi subito il contratto di servizio con la Sport e salute” : Braccio di ferro tra lo Sport italiano ed il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che oggi è stato ricevuto in audizione al Senato: i presidenti delle cinque maggiori federazioni, ovvero Gravina (calcio), Petrucci (basket), Barelli (nuoto), Binaghi (tennis) e Cattaneo (pallavolo), hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA. I presidenti hanno chiesto al numero uno dello Sport italiano la firma con “Sport e salute“: ...

Sport e Salute-Coni - vicino l’accordo : incontro tra Malagò e Sabelli - da definire gli ultimi dettagli : Ore molto calde per la definizione del contratto di servizio che regolerà il rapporto tra Coni e Sport e Salute. I due Presidenti Giovanni Malagò e Rocco Sabelli si sono incontrati nella giornata di ieri e si incontreranno nuovamente oggi, devono concordarsi definitivamente sul perimetro d’azione dei due enti: come riporta la Gazzetta dello Sport, il Coni dovrebbe occuparsi di tutta la preparazione olimpica gestendo i centri di Formia, ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “E’ stata una vittoria esclusivamente del Coni” : “I Giochi di Milano-Cortina 2026 sono stati una vittoria esclusivamente del Coni, una vittoria del nostro mondo, ottenuta con tante persone che sono qui al tavolo. Una partita che onestamente ritenevo a dir poco complicata, ma abbiamo vinto grazie alla nostra credibilità“. Queste le parole usate del n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò (fonte: Ansa) nel corso del Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico. Il massimo dirigente ...

Milano-Cortina 2026 - Malagò mette le cose in chiaro : “si tratta di una vittoria esclusivamente del Coni” : Il presidente del Coni è tornato a parlare sull’assegnazione dei Giochi Invernali 2026 a Milano-Cortina, assumendosi i meriti della vittoria L’onda lunga dell’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina non si è esaurita, il Coni e il presidente Malagò continuano ad esprimere la propria felicità per questo grande successo. AFP/LaPresse Durante il Consiglio nazionale odierno al Foro Italico, il numero ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Un’eredità per i nostri figli. Mi ricandiderò al Coni” : Ieri ha vinto Milano-Cortina: le Olimpiadi Invernali del 2026 si svolgeranno in Italia! Il principale autore di questo successo è senza ombra di dubbio il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che a “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato: “Aspettavo a dirlo. Ovviamente si fosse perso sarebbe cambiato tutto, non avrebbe avuto senso parlare prima. Mi ricandiderò anche nel prossimo quadriennio“. Questo il segreto del numero ...