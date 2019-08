Concorso primaria | numero di posti molto limitato rispetto agli aspiranti

Concorso scuola - Infanzia e Primaria : rimandato il bando - forse in autunno : La pubblicazione del bando per il Concorso ordinario Infanzia e Primaria, atteso nelle prossime settimane, è stata rimandata. La notizia è recente e, probabilmente, il Concorso suddetto potrebbe essere bandito il prossimo ottobre. Si ricorda che il bando in questione è già pronto e prevede la stabilizzazione di migliaia di docenti in quanto i posti destinati al Concorso sono 16.959. Ma tantissimi insegnanti hanno richiesto un Concorso ...

Rinvio per il Concorso scuola infanzia e primaria ma ne beneficeranno in tanti : Una buona o cattiva notizia per il concorso scuola infanzia e primaria, dipende di certo dal punto di vista dal quale la si apprende. La corposa selezione pubblica di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa e di cui si attendeva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in questi giorni sarà rinviata e neanche di poco. La notizia viene fornita in prima battuta da Orizzontescuola che parla del Rinvio ufficiale del MIUR per la ...

Scuola - Concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : aggiornamenti dal Miur : C’è grande attesa tra il personale scolastico per l’uscita del bando di concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria: il bando della selezione nazionale era atteso per questa settimana ma slitterà di qualche giorno. Infatti, il Ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati presso la sede di Viale Trastevere per la giornata di martedì 30 luglio al fine di discutere l’informativa. concorso ...

Graduatorie del Concorso riservato infanzia primaria in aggiornamento : Le Graduatorie di merito regionali del concorso straordinario riservato ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia che vantano il possesso del requisito di due annualità di servizio conseguite negli ultimi 8 anni cominciano ad essere pubblicate al Sud. La quota dei posti destinati ai docenti ivi presenti è del 25%, come quella relativa al concorso 2016 che mantiene la precedenza per lo scorrimento nei ruoli. Il contingente residuo del 50% ...

Concorso Ordinario Infanzia Primaria : in arrivo il bando. Come prepararsi alla preselettiva : Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.167 del 18 Luglio 2019 è stata pubblicata l’autorizzazione al Miur per l’avvio delle procedure di reclutamento di 16.959 docenti con il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. Tutto pronto per far partire la procedura: il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando. In questo articolo intendiamo fornire istruzioni utili in merito alla procedura selettiva e, in particolare, alla ...

Concorso infanzia e primaria : eventuale preselettiva - prova scritta basata su tre quesiti : È attesa nei prossimi giorni la pubblicazione da parte del Ministero dell'Istruzione del bando di Concorso ordinario infanzia e primaria comune e sostegno. In totale i posti sono poco meno di 17 mila. La procedura concorsuale potrebbe prevedere una prova preselettiva, mentre per lo scritto sarà richiesta la soluzione di tre quesiti. I requisiti di ammissione e prove Concorso infanzia e primaria I requisiti di ammissione al Concorso ordinario per ...

Concorso infanzia e primaria 2019 : decreto - requisiti - prove e dove sarà bandito : Il decreto per il Concorso ordinario per la scuola primaria e dell’infanzia 2019 è già stato pubblicato e il bando è atteso a giorni. Nel bando saranno indicati con precisione il numero di posti per regione e la scadenza per la presentazione della domanda. Quanti posti saranno banditi? Sono stati richiesti al Mef un totale di 16.959 posti, così suddivisi: 10.624 per l’a.s. 2020/2021 6.335 per l’a.s. 2021/2022. requisiti di accesso al ...

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria - pubblicata autorizzazione per 16.959 posti. Tutti i dettagli : In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso Ordinario Infanzia e Primaria per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato avviato il Concorso per 16.959 posti. La pubblicazione del bando è ...

Tutti i bandi di Concorso scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Ad un passo il Concorso scuola infanzia e primaria : bando autorizzato in Gazzetta il 19 luglio : Il tanto atteso concorso scuola infanzia e primaria è oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del bando, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del via alle operazioni. Il concorso scuola infanzia e primaria mette al bando un numero notevole di cattedre in tutta ...

Scuola - Concorso infanzia e primaria ultime notizie : bando atteso per la prossima settimana : Al via il concorso per gli insegnanti della Scuola dell’infanzia e primaria: il bando, come riferisce anche il noto portale Orizzonte Scuola, è atteso per la prossima settimana. Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i posti che verranno banditi in occasione della selezione concorsuale. bando concorso infanzia e primaria ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - tutela dell’invalidità : Nella nostra redazione è arrivata una lettera riguardante un tema ancora poco dibattuto ma meritevole di attenzione. Si tratta della tutela delle categorie protette al lavoro. tutela che va garantita anche nell’assegnazione dei posti relativamente allo scorrimento delle graduatorie risultanti dal Concorso straordinario. Ad oggi però non sono ancora trapelate informazioni circa la riserva dei posti per quegli insegnanti invalidi o portatori ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : in pubblicazione le graduatorie regionali : Mentre si sta affacciando l'ipotesi discussa del Concorso straordinario bis, rivolto anche ad insegnanti che abbiano come requisito di accesso solo 180 giorni, prosegue l'iter relativo al Concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. In quasi tutte le regioni si è conclusa la prova orale o si sta concludendo. E i vari Usr stanno cominciando a pubblicare le relative graduatorie di merito regionali. graduatorie di merito regionali ...