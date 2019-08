A una donna viene recapitata una multa perché mentre guidava parlava al cellulare | ma

La polemica su Salvini che definisce "zingaraccia" una donna rom : Matteo Salvini chiama "zingaraccia" una donna che, in un reportage del Giornale nel campo Rom di via Monte Bisbino, periferia nord di Milano, e subito scatta la polemica. "Ma vi pare normale che ci sia una zingara di un campo rom abusivo a Milano, una zingaraccia che va a dire 'Salvini dovrebbe avere un proiettile'? Preparati che arriva la ruspa, amica mia. Tu preparati che ad accogliere la ruspa, cara la mia zingara, poi vediamo", dice il ...

Golfista danese arrestato per aver molestato una donna addormentata su un aereo diretto a Londra : Il Golfista danese Thorbjorn Olesen è stato arrestato per aver molestato una donna che dormiva su un volo della British Airways diretto a Londra. A scriverlo è l’Independent. La polizia inglese ha confermato di aver arrestato all’aeroporto di Heathrow il ventinovenne con l’accusa abuso sessuale, ubriachezza a bordo e per non aver osservato gli ordini del personale di bordo.“Olesen è stato ...

Luigi Mastroianni su Sabrina Martinengo : “Non è una donna adulta” : Temptation Island: Luigi Mastroianni boccia Sabrina Martinengo Luigi Mastroianni si è rivelato essere un grande fan di Temptation Island, la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia su canale 5. Tra le pagine del settimanale di Uomini e Donne, l’ex tronista ha commentato l’edizione appena andata in onda. Il fidanzato di Irene Capuano non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento di Sabrina Martinengo che ha ...

Carabiniere ucciso a Roma - i due americani avevano scippato una donna prima della droga e del massacro? : Poco prima e non molto lontano dal luogo in cui è stato ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, due ragazzi scippano una donna che passeggia a Campo dei Fiori. Qui ci sono due carabinieri in borghese che iniziano a inseguirli. Invano. I due riescono a dileguarsi tra la folla della movida Roma

Eccezionale operazione chirurgica a Siena : impiantata una mega-protesi nel ginocchio di una donna di 77 anni : Un intervento chirurgico particolare e non di routine, effettuato nell’Azienda ospedaliero-universitaria senese dall’equipe della Uoc Ortopedia dell’ospedale delle Scotte di Siena, diretta dal professor Stefano Giannotti. E’ stata impiantata una ”mega-protesi” al ginocchio su una paziente di 77 anni, con frattura periprotesica femorale, riadattando per questo caso una tecnica utilizzata in chirurgia ortopedica ...

Fa sesso con una donna e posta tutto su Snapchat - epic fail di Clinton N’Jie : il VIDEO è… porno : Il giocatore della Dinamo Mosca ha per sbaglio condiviso su Snapchat un VIDEO in cui fa sesso con una donna, scusandosi poi pubblicamente Un epic fail davvero clamoroso quello commesso da Clinton N’Jie, 25enne attaccante passato da poco dal Marsiglia alla Dinamo Mosca. Per festeggiare il suo trasferimento, il camerunense ha pensato bene di spassarsela con una donna, riprendendo tutto con il suo telefonino, postando poi per errore le ...

WARIS DIRIE/ La rivincita di una donna da scrittrice : WARIS DIRIE, Fiore del deserto: quell'incubo in un flashback è il motore di un film che riflette su una figura importante e che deve essere d'esempio.

Pensioni opzione donna e LdB 2020 - Armiliato : la proroga annuale è una 'pessima pratica' : La proroga della pensione anticipata tramite opzione donna continua ad essere al centro delle discussioni dei Comitati delle lavoratrici dopo le diverse conferme in arrivo dalla politica per l'inserimento del provvedimento all'interno della legge di bilancio 2020. La misura risulta in scadenza al termine dell'anno, e consente attualmente l'accesso all'Inps alla maturazione dei 58 anni di età (un anno in più se autonome) e contemporaneamente di ...

Choc nel Napoletano : donna violentata in una casa disabitata - si lancia dal balcone per sfuggire all'aguzzino : è grave : Attira con uno stratagemma una signora russa in una casa disabitata e la violenta. Lei, per scappare dall?aggressore, si cala con delle cinghie dal balcone. Cade e si ferisce in maniera grave....

Rapina una donna e la trascina con l’auto sull’asfalto : arrestato : Mariagiulia Porrello L’uomo, un pregiudicato di 55 anni di Solbiate Olona, per liberarsi della proprietaria del mezzo, aggrappatasi ad una portiera, l’ha colpita ripetutamente al capo e al volto: dopo una fuga di due chilometri è stato fermato dai carabinieri. La vittima è finita all’ospedale con una prognosi di 8 giorni Ha Rapinato una donna e l’ha trascinata sull’asfalto per diversi metri prima di liberarsene a suon di botte. E’ ...

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen : “Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia - il modo di risolvere non è mai a ceffoni” : Inutile negarlo. L’ex calciatore Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono stati i protagonisti più amati e invidiati dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”. Il loro presunto flirt, nato tra un paso doble e un tango, aveva tenuto banco per diverse puntate, anche perché la ballerina era fidanzata con Stefano Oradei. Poi la situazione è degenerata, durante la diretta, e Milly Carlucci è dovuta intervenire per arginare la gelosia di ...

Tromba d’aria a Fiumicino - muore una donna in auto. A Roma metro e case allagate : Nella Capitale acqua nelle fermate di Cipro e Repubblica. In Toscana le piogge hanno reso necessaria l’evacuazione di alcune persone. Ritrovato il cadavere di un 72enne che risultava disperso da ieri

Carabiniere ucciso - la prof chiude profilo Facebook. La donna è anche una giornalista : Domani scatta la sospensione della docente di storia dell'arte dell’Istituto Pascal di Romentino di NovarIl presidente dell'Odg Carlo Verna: "Come tutti è tenuta al rispetto della deontologia e dovrà rispondere al consiglio di disciplina".