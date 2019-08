Spal | doppia vittoria in amichevole questo pomeriggio

Spal - nel 2018 raddoppiano i ricavi : oltre 57 milioni : Bilancio Spal 2018 – Prosegue la crescita della Spal, che per il bilancio 2018 fa registrare un valore della produzione in netta crescita rispetto all’esercizio 2017. Il club di Ferrara, in particolare, ha messo in mostra ricavi per 57.655.556 euro. Bilancio Spal 2018 – I ricavi Si tratta di un risultato decisamente superiore ai 26.603.976 […] L'articolo Spal, nel 2018 raddoppiano i ricavi: oltre 57 milioni è stato realizzato da ...