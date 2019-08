Nuoto | qual è lo stile che brucia più calorie?

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. I pass già conquistati e le chance per i rimanenti : Manca un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno rappresentato un bel antipasto di quello che potrà accadere in Giappone. Una delle discipline più importanti dei Giochi prevederà 35 gare: 17 eventi maschili, 17 eventi femminili e un evento misto, ovvero la 4×100 mista mixed. Inoltre, a differenza di quanto è avvenuto a Rio 2016, sono state inserite le seguenti distanze: gli 800 stile ...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE domenica 28 luglio. Pilato da urlo - a Paltrinieri manca qualcosa. Pellegrini : gran chiusura : BENEDETTA Pilato 10 e lode: La mettiamo al pari degli ori leggendari di Quadarella, Paltrinieri e Pellegrini perchè la ragazzina di Taranto ha compiuto un’impresa straordinaria. Che grinta, che tecnica, che determinazione per la più giovane della spedizione italiana che, al debutto, va a guardare in faccia King e si arrende alla classe della americana solo a dieci metri dal traguardo. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore vedere il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Oggi (domenica 28 luglio) si svolgerà l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Questa rassegna iridata si chiuderà con otto finali, in cui gli italiani proveranno a lasciare il segno. I riflettori saranno puntati sui 1500 stile con Gregorio Paltrinieri a caccia di un’altra medaglia. Nella stessa gara vedremo anche Domenico Acerenza, mentre nei 50 rana ci proveranno Benedetta Pilato e Martina ...

Marco Del Lungo - Mondiali pallaNuoto 2019 : “Una partita stupenda - meravigliosa in tutto e per tutto - è andata bene qualsiasi cosa” : Marco Del Lungo è stato incoronato quale miglior portiere dei Mondiali di pallanuoto: l’azzurro è stato protagonista Lungo tutto il cammino del Settebello nel torneo iridato ed oggi ha messo la ciliegina sulla torta parando un rigore nel primo quarto. La vittoria dell’Italia certamente è passata dalle sue mani. Il numero 1 azzurro ha confidato le proprie emozioni ai microfoni di RaiSport: “Ancora non ci credo di essere ...

Gregorio Paltrinieri - Mondiali Nuoto 2019 : “Nelle qualificazioni non ho forzato - domani terrò d’occhio Romanchuk e Wellbrock” : Dopo l’oro negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri si ripresenta in acqua ai Mondiali di Gwangju 2019 nel migliore dei modi e firma il miglior tempo nelle qualificazioni dei 1500 stile libero in 14’45″80 classificandosi davanti al campione europeo Florian Wellbrock (14’47″52) ed all’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’47″54). L’atleta emiliano, a questo punto, vola verso la terza medaglia ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Penultima giornata di gare nei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina sudcoreana le carte azzurre saranno importanti, visto che scenderanno in vasca Margherita Panziera e Simona Quadarella, entrambe in corsa per una medaglia nei 200 dorso e negli 800 stile libero donne. Avremo anche la 4×100 mista stile libero con Federica Pellegrini tra i protagoniste e, grande curiosità, per Martina Carraro e soprattutto Benedetta ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Sesta giornata di gare ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La vasca sudcoreana vedrà ancora l’Italia protagonista. Margherita Panziera vuole la finale dei 200 dorso donne. La veneta, tra le favorite per il successo in questa vigilia, in semifinale dovrà spingere per non avere sorprese, visto il contesto partenti particolarmente qualificato. Da osservare con attenzione, poi, la 4×200 sl uomini dove il quartetto azzurro ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Reduci da due giornate strepitose per i nostri colori siamo in procinto di vivere le emozioni di un altro pomeriggio di grande Nuoto al Mondiale 2019 di Gwangju. La quinta giornata prevede infatti altre cinque finali questo pomeriggio: i 200 farfalla femminili, i 100 stile maschili, i 50 dorso femminili, i 200 misti maschili e la 4×200 stile delle ragazze. L’unico rappresentante azzurro che vedremo in azione sarà Matteo Restivo nel ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri-Pellegrini sovrani a Gwangju - Scozzoli squalificato nei 50 rana : E’ il momento di raccontare una giornata speciale. Come altrimenti si potrebbe definire questo day-5 dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) per i colori azzurri. Andiamo quindi ad analizzare le singole gare nel dettaglio. Si parte dagli 800 stile libero maschili. In vasca i “Gemelli diversi” Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, oro iridato nel 2017. La gara è tesa ed è il carpigiano a rompere gli equilibri con ...

Nuoto - Mondiali 2019 : doppietta d’oro di Adam Peaty - Fabio Scozzoli squalificato nei 50 rana : doppietta d’oro per il britannico Adam Peaty in questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Dopo il trionfale successo nei 100 rana, è arrivato anche il sigillo nei 50 metri, portando avanti l’accoppiata vincente iniziata a Kazan nel 2015. Una progressione inesorabile quella dell’asso del Regno Unito che, dai 15 metri in avanti, si è fatto largo, toccando la piastra con il crono di 26″06, rimanendo a circa un ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Peaty immenso nei 50 rana a Gwangju - squalifica per Scozzoli : Peaty d’oro nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019: Scozzoli squalificato dopo il 5° posto E’ Adam Peaty il campione del mondo nei 50 rana a Gwangju 2019: l’inglese ha chiuso la sua gara in 26.06, lasciandosi alle spalle i brasiliani Lima e Gomes. Gara amara per l’Itaòlia, che ha chiuso col quinto posto si Scozzoli, che è stato però squalificato nella finale odierna, non è ancora stato reso noto il ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Italia 5-10. Fabio Conti : “L’obiettivo resta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo” : L’Italia ha superato l’Olanda per 10-5 nella gara che valeva l’accesso alla finale per il quinto posto ai Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju: le azzurre venerdì si giocheranno il piazzamento contro la Russia. A fine partita hanno commentato la gara Fabio Conti ed Elisa Queirolo. Di seguito le dichiarazioni al sito federale del CT dell’Italia Fabio Conti: “Non dobbiamo pensare ai quarti di finale ma ...

Margherita Panziera - Mondiali Nuoto 2019 : “Soddisfatta per record e qualificazione della 4×100 mista mista - non per la frazione” : La staffetta italiana 4×100 mista mista si è qualificata per la finale ai Mondiali di nuoto di Gwangju con il sesto tempo in batteria di 3’44″38, che vale il nuovo record nazionale (p. prec. 3’44″85). Nella notte italiana hanno centrato il passaggio del turno Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Manuel Frigo, mentre nell’ultimo atto ci dovrebbero essere dei cambi di formazione. Di seguito ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI SEMIfinali E finali A PARTIRE DALLE 13.00 Terminate le batterie della quarta giornata di competizioni nei Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju (Corea del Sud) ci aspetta tra qualche ora un programma ancora pieno di interesse, 5 finali per continuare a sognare dopo la straordinaria giornata di ieri. Il programma di questo mercoledì 24 luglio vedrà gli atti conclusivi degli 800 maschili, dei 200 stile ...