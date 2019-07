Inter | Icardi resta in uscita | il Napoli penserebbe a lui per l' attacco

Di Marzio : “Icardi ha aperto a questi progetti - bisognerà trovare l’accordo con l’Inter” : Mauro Icardi, secondo Gianluca Di Marzio ha aperto alle offerte di Roma e Napoli. Per questo nella trattativa Inter-Dzeko potrebbe rientrare Maurito. “Per Edin Dzeko, Roma e Inter sembramo ancora distanti, anche se il bosniaco rimane la pista più alla portata per la squadra di Conte. I tempi dello scambio Dzeko-Icardi non sarebbero comunque brevissimi, perché c’è da attendere prima la definizione dell’approdo di Lukaku ...

Juventus - possibile doppio sgarbo all'Inter : Lukaku e Icardi : Dopo un mese di luglio ricco di trasferimenti in Serie A, anche agosto potrebbe regalare interessanti sorprese nel calciomercato. Proprio Juventus, Inter, Napoli, tre delle candidate alla vittoria del campionato, potrebbero impreziosire le loro rose con acquisti importanti. Per quanto riguarda i bianconeri, l'esigenza della dirigenza è anche quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori, ed alcuni di questi potrebbero finire in qualche ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Biasin : «Tanti dialoghi tra Wanda e Giuntoli per Icardi. Ma lui vuole restare all’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

Calciomercato Napoli : ora c'è solo l'Inter a separare Icardi dagli azzurri : Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli può sbloccarsi in quanto a separare il calciatore dagli azzurri resterebbe solo l'Inter. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere il colpo, ma la situazione è ormai chiara a tutti. Infatti, visto e considerato che la Juventus è vicinissima a concludere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester Utd, la società ...

CorSport : Obiettivo Icardi. Il Napoli finge distacco ma è Interessatissimo : Il Napoli non ignora James Rodriguez, non dimentica Lozano. Ma guarda ad Icardi come una priorità. È quanto scrive il Corriere dello Sport. e Maurito è qualcosa da maneggiare con cura, al centro di un groviglio di vicende che toccano Torino, Milano, Manchester, Parigi e Roma. Ci sono stati più contatti. De Laurentiis ha parlato con Marotta. Prima ancora, Giuntoli aveva parlato con Wanda Nara. “una situazione che sta per evolversi, che ha bisogno ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Duello totale Juve-Inter - nerazzurri abbandonano Lukaku arriva un grandissimo centravanti - Icardi al Psg : Un Duello senza fine quello tra Inter e Juventus. La squadra bianconera sta cercando di acquistare l’obbiettivo numero uno di Antonio Conte, il centravanti belga Lukaku. In cambio di Lukaku la Juventus è pronta a offrire Dybala e soldi tanti soldi. La società bianconera ha già raggiunto l’accordo economico con il manager del calciatore. Per chiudere l’affare c’è ora bisogno dell’ok di Dybala al trasferito ai red devils. Lukaku andrà a ...

Inter – Caso Icardi - parla Marotta : “su di lui ci siamo espressi in modo esplicito” : Beppe Marotta e la situazione di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul calciatore argentino Mauro Icardi non ha ancora trovato un posto per il suo futuro, dopo le manifestazioni dell’Inter di non volerlo più coinvolgere nel progetto nerazzurro. Proprio del ‘Caso Icardi’ ha parlato oggi Beppe Marotta a margine della presentazione dei calendari di Serie A: “tempistiche per risolvere la situazione ...

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

CdS – L’Inter chiede una cifra spropositata per Icardi. Oggi ADL proverà a intavolare una trattativa con Marotta : Mauro Icardi resta un obiettivo del Napoli. Oggi De Laurentiis incontrerà Marotta per sondare il terreno In occasione dell’incontro in Lega De Laurentiis, coadiuvato dal suo ad Chiavelli, sonderà il terreno per intavolare una trattativa con Marotta. L’obiettivo resta Mauro Icardi, sogno di ADL da diversi anni. Stando al Corriere dello Sport, gli azzurri stanno pensando di giocare d’anticipo per arrivare prima della Juventus e ...

Inter - accolta la richiesta di Mauro Icardi : l’argentino potrà tornare ad allenarsi insieme al gruppo : L’attaccante argentino ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con il resto del gruppo al ritorno della squadra dalla tournée asiatica Mauro Icardi e l’Inter provano a riavvicinarsi, ma non per proseguire insieme il proprio rapporto. L’avventura dell’argentino in maglia nerazzurra è infatti terminata, ma le parti tentano di lanciare segnali di disgelo, anche in vista di eventuali future battaglie legali. Tano ...

Inter - Icardi avrebbe rifiutato tutte le offerte arrivate fino ad ora : Il nome di Mauro Icardi continua ad essere al centro dei rumors di mercato in casa Inter. Il centravanti argentino è stato messo fuori dal progetto tecnico pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, che lo ha lasciato fuori anche dalla lista dei convocati per la tournée in Asia. Una mossa dettata anche dalla condizione fisica dell'attaccante in ritardo rispetto ai compagni e per questo rimasto ...