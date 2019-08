Giustizia | la Lega | «Riforma inutile | non la votiamo» Bonafede | «Non siete al governo

Giustizia - sì alla riforma “salvo intese” ma M5s e Lega continuano a scontrarsi : Dopo un Consiglio dei ministri fiume arriva il via libera alla riforma della Giustizia “salvo intese”: trovato l’accordo sul...

Giustizia - Bonafede : “Intercettazioni? Ricordo alla Lega che non governa con Berlusconi” : “Quello che è rimasto fuori ieri in Cdm, della riforma della Giustizia, è la parte sulla riduzione del processo penale. Perché un cittadino indagato non vuole rimanere tanto tempo appeso a un processo penale. Così come un cittadino che magari subisce furto in casa, non vuole solo Giustizia, ma la vuole anche veloce. Per la prima volta nella storia della Repubblica stabiliamo tetti massimi perentori”. Così il ministro della Giustizia, ...

Giustizia - Lega : "Non votiamo una non riforma - vuota e inutile" : Le otto ore di Consiglio dei Ministri non sono servite a far accordare le due forze politiche al governo sulla riforma della Giustizia promossa dal ministro pentastellato Alfonso Bonafede e oggi la Lega, dopo l'affondo di ieri del leader Matteo Salvini, è tornata all'attacco, dando seguito alla nota di Palazzo Chigi che parlava di un via libera "salvo intese".Una nota diffusa oggi dalla Lega chiarisce che il partito di Salvini non ha nessuna ...

Giustizia - Bonafede : no a giochini Lega : 13.01 "Dalle Lega viene un continuo dire'no', che si doveva fare altro:io sono disponibile,non alzo muri,ma ieri proposte non sono arrivate". Lo ha detto il ministro della Giustizia Bonafede su Fb. "La separazione delle carriere e la riforma delle intercettazioni sono due punti forti della politica sulla Giustizia di Silvio Berlusconi.Dico alla Lega,sono aperto a tutte le proposte ma non stanno governando con Berlusconi", dice Bonafede, "non ...

Riforma della Giustizia salvo intese - M5s e Lega ancora distanti : Dopo piu' di otto ore di confronto nel Governo e un Consiglio dei Ministri sospeso nel pomeriggio e poi terminato dopo la mezzanotte

Giustizia - Lega : riforma inutile - è no : 12.25 "La Lega non vota una non riforma,vuota e inutile. Siamo al lavoro per una reale riduzione dei tempi della Giustizia, per un manager nei tribunali affinché diventino realmente efficienti, perché ci sia certezza della pena: colpevoli in galera e innocenti liberi". In una nota la Lega chiede "sanzioni certe per magistrati che sbagliano o allungano i tempi, no a sconti di pena per i criminali e un impegno per la separazione delle carriere e ...

Giustizia - ok alla riforma "salvo intese" : Lega e M5S si scontrano sul processo penale : Il Cdm trova un accordodi massima su Giustizia civile e riforma del Csm. Ma alla fineil via libera al provvedimento è "salvo intese", non definitivo. Il Carroccio non vuole "riforme di facciata". Fonti 5 Stelle: "Non vorremmo che dietro i no ci fosse la volontà di bloccare l'abolizione della prescrizione".

Riforma Giustizia - dalla prescrizione alle intercettazioni : i nodi che dividono Lega e M5S : Un nuovo Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi prima della pausa estiva, forse il 6 agosto. E in quella sede M5s punterebbe al via libera finale al testo. Ma secondo i salviniani non ci sono margini

M5s e Lega si scontrano sulla Giustizia - intesa solo a metà : sì alla riforma “salvo intese” : Dopo un Consiglio dei ministri fiume arriva il via libera alla riforma della giustizia “salvo intese”: trovato l’accordo sul...

Giustizia - Lega e M5S non trovano intesa dopo otto ore di CdM : Si è concluso intorno alla mezzanotte, dopo otto lunghe ore di scontro e confronto, il Consiglio dei Ministri incentrato sulla riforma della Giustizia che porta la firma del ministro pentastellato Alfonso Bonafede e che nella giornata di ieri era stata apertamente criticata dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini.Il nodo che non sarebbe ancora stato sciolto sarebbe quello della riforma del processo penale, mentre sulla Giustizia civile e ...

Riforma della Giustizia - Bonafede : “Tanti ‘no’ della Lega. Il vero problema è la prescrizione?” : Dopo oltre otto ore di scontri e tensioni sulla Giustizia, in una giornata andata avanti tra vertici ristretti e allargati a Palazzo Chigi, prima e durante un Consiglio dei ministri due volte sospeso e poi terminato oltre la mezzanotte, M5s e Lega trovano l’escamotage giuridico per tentare almeno di rinviare la faida. Certo, non basta per sbloccare lo stallo sulla Riforma penale, approvata soltanto ‘salvo intese’. Né per ...

La Lega promuove la riforma della Giustizia civile e boccia quella del processo penale : La riforma nel processo civile va bene, quella del processo penale no. E' tranchant il giudizio della Lega dopo 9 ore di Consiglio dei ministri. Per il partito di via Bellerio il testo della riforma sul processo civile è da riscrivere. Dunque nonostante la volontà di andare avanti e l'intenzione di procedere nel confronto tra i due partiti che hanno contratto il programma di governo non c'è ancora accordo in tema di giustizia. ...

Lite 5S-Lega di 9 ore sulla Giustizia La riforma Bonafede parte a metà : Il nodo, sulla carta, è quello del processo penale. Anche se dopo aver trovato un'intesa su quello civile e sulla riforma del Csm, la Lega parla di testo totalmente "da riscrivere". Non bastano otto ore di confronto e un Consiglio dei ministri fiume fra M5s e Lega per accendere il disco verde sul ridisegno del sistema Giustizia da parte del ministro grillino Alfonso Bonafede Segui su affaritaliani.it

Giustizia - 9 ore di lite tra Lega e 5 Stelle : salta l’intesa sulla nuova prescrizione Salvini : si son fatti fregare dai magistrati : Consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»