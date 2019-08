Dall’Inghilterra | “Napoli su Zaha | pronta maxi offerta per il giocatore”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 1 agosto 2019) Napoli su, il Daily Mail annunciaper il giocatore del Crystal Palace Dall’Inghilterra: “Napoli super il giocatore”. Stiamo parlando di una proposta da 65 milioni al Crystal Palace per l’ ivoriano che vuole trasferirsi all’ estero per giocare la prossima edizione della Champions League. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Napoli lancerà un’da 60 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro totali) per il giovane del Crystal Palace, Wilfried. il giocatore, stando a quanto si apprende, ha riferito al proprio club di voler andare via questa estate e ha anche dichiarato apertamente di avere un desiderio, ovvero giocare la Champions League nella prossima stagione, cosa che il Napoli può garantirgli. Il Napoli continua la sua ricerca per completare il reparto offensivo e regalare un nuovo ...

