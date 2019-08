Atletico Madrid | tris nella notte alla rappresentativa All Star della MLS di Ibra e Rooney

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Correa - con l’Atletico Madrid è una partita a scacchi : e intanto Andrè Silva… : Il Milan punta ancora con decisione su Angel Correa: si aspettano gli ultimi giorni di mercato per abbassare le pretese dell’Atletico Madrid. intanto si cerca una sistemazione per Andrè Silva Dopo aver chiuso il colpo Rafael Leao, il Milan è in cerca dell’ultima pedina per sistemare l’attacco e, probabilmente, chiudere la rosa da consegnare a Marco Giampaolo in vista dell’inizio della prossima Serie A. Il club ...

Sky Sport : “Il Real Madrid fermo sulla cessione di James - non vuole rinforzare l’Atletico” : Sky Sport 24, conferma la volontá del Real Madrid di non cedere James Rodriguez ai cugini dell’Atletico Madrid. “La batosta in amichevole del Real Madrid contro l’Atletico Madrid (7-3 il finale con i blancos sotto addirittura 5-0 nel primo tempo) potrebbe aver inciso anche sul mercato di James. Il club spagnolo non intende cederlo all’Atletico e per ora, probabilmente in attesa del Napoli, è pronto ad accoglierlo ...

Real Madrid-Atletico Madrid finisce 3 a 7! Diego Costa firma un poker e scatena una maxi rissa : espulso! [VIDEO] : Tutt’altro che un’amichevole la sfida estiva fra Real Madrid e Atletico Madrid, conclusa 3 a 7! Diego Costa segna 4 gol e scatena una rissa che gli Costa l’espulsione in ‘coppia’ con Carvajal “È solo calcio estivo“, snobbate le amichevoli pre-campionato? Ditelo a Diego Costa e all’Atletico Madrid che ha giocato la sfida amichevole dell’International Champions Cup contro il Real Madrid ...

ICC - incredibile 7-3 dell’Atletico Madrid nel derby contro il Real : spettacolo del gol : Continua il programma dell’International Champions Cup, nella notte si è disputata una partita clamorosa che ha regalato gol, emozioni, spettacolo e colpi di scena, sono scese in campo Atletico Madrid e Real Madrid in un derby spagnolo in terra americana, successo per la squadra di Simeone con un sonoro 7-3. Al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey i Colchoneros si sono imposti con un poker di Diego Costa e le reti di ...

ICC - Real Madrid-Atletico Madrid in esclusiva su Sportitalia : Dove vedere Real Atletico in Tv e streaming – Primo derby di Madrid per quanto riguarda la nuova stagione. Real e Atletico si preparano ad affrontarsi in una sfida valida per l’International Champions Cup 2019. Un incontro che consentirà di vedere all’opera alcuni dei nuovi acquisti sia dei Blancos – Hazard su tutti – sia […] L'articolo ICC, Real Madrid-Atletico Madrid in esclusiva su Sportitalia è stato Realizzato da Calcio e ...

Barcellona-Atletico Madrid - la sorprendente rivelazione di Tebas : “possibile bloccare il trasferimento di Griezmann”” : Il presidente della Liga ha rivelato di aver ricevuto dall’Atletico la richiesta di bloccare il trasferimento di Griezmann al Barcellona Non è affatto chiusa la querelle tra Barcellona e Atletico Madrid per Antoine Griezmann, il club biancorosso ha infatti scritto alla Liga per chiedere il blocco del trasferimento. A rivelarlo è lo stesso presidente Tebas ai microfoni di Onda Cero: “l’Atletico ci ha scritto chiedendo se ...

VIDEO/ Chivas Atletico Madrid - 4-5 dcr - : highilights. Due rossi e zero gol - ICC 2019 - : VIDEO Chivas Atletico Madrid, 4-5 dcr,: highilights. Poco spettacolo durante la sfida fra i messicani e gli spagnoli: ecco cos'è successo, ICC 2019,

Calciomercato Milan – E’ fatta per Angel Correa - operazione definita con l’Atletico Madrid : le cifre : Il club rossonero ha messo le mani sul giocatore dell’Atletico Madrid, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Giampaolo Il Milan ha praticamente definito la trattativa Angel Correa con l’Atletico Madrid, il club spagnolo infatti ha accettato l’offerta di quello rossonero, che piazza così il colpo più importante del proprio mercato estivo. Spada/LaPresse Ceduto André Silva per 30 milioni al Monaco, la società di ...

Dalla Colombia sono certi : “James nuovo giocatore dell’Atletico Madrid” : Dalla Colombia titolano: “Accordo totale, James Rodriguez nuovo giocatore dell’Atletico Madrid” Secondo alcune fonti Colombiane James Rodriguez sarebbe un calciatore dell’Atletico Madrid. La novità arriva da Juan Salvador Bárcena, giornalista Colombiano, direttore di Habla Deportes , che ha twittato la notizia in serata. Dalla Colombia sono sicuri che sia stato trovato, infatti, l’accordo tra James Rodriguez e ...

L’affare Griezmann finisce in tribunale : l’Atletico Madrid pronto a denunciare il Barcellona - mancano 80 milioni : L’Atletico Madrid pronto a denunciare il Barcellona per l’acquisto di Neymar: il club rosso-bianco chiede il pagamento di 80 milioni mancanti dalla clausola Dalla Spagna ne sono sicuri: l’Altetico Madrid è pronto a denunciare il Barcellona! Secondo l’agenzia di stampa LaPresse, il club madrileno chiederebbe il pagamento di 80 milioni in più rispetto ai 120 della clausola pagati dal Barcellona per acquistare Antoine ...

ANGEL CORREA AL MILAN?/ Nuovi contatti con l'Atletico Madrid nei prossimi giorni : ANGEL CORREA al MILAN? Nei prossimi giorni si dovrebbero tenere dei Nuovi contatti fra la società rossonera e l'Atletico di Madrid

La telenovela Griezmann continua - l’Atletico Madrid avrebbe denunciato il Barcellona : Sembra non voler mollare la presa l’Atletico Madrid riguardo la questione Griezmann ed il suo passaggio al Barcellona. Dopo il comunicato susseguente all’ufficializzazione del francese in Catalogna, in cui i colchoneros sostengono che calciatore e blaugrana si siano accordati prima del 1 luglio, data in cui la clausola scendeva da 200 a 120 milioni, il club biancorosso avrebbe presentato una denuncia ufficiale presso la Liga ...

Juve beffata - Trippier va all'Atletico Madrid. Lukaku escluso dall'amichevole con lo United : Daniele De Rossi (35 anni) è un nuovo giocatore del Boca Juniors: l' ex Roma vola in Argentina con un contratto sino a marzo da circa 800mila euro. Nulla da fare per la Fiorentina che, dopo aver strappato prima il sì di De Rossi e poi incassato il ripensamento, ha atteso invano un mese nella speran