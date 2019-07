Sport paralimpico e stampa 3D – La storia di Marco Milanesi | risolti i problemi legati ai

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La3D rivoluziona il mondo degli handbikers: grazie a Elmec 3D l’handbikerha risolto iche le lunghe ore di allenamento gli creavano al braccio grazie a una speciale protesita in 3D Quando l’atleta e handbikersi è rivolto a Elmec 3D era alla ricerca di una soluzione che gli permettesse di proseguire il suo sognoivo, alleviando iinfiammatori che le ore di allenamento gli procuravano al braccio. Grazie alla tecnologia di manifattura additiva Elmec 3D ha realizzato per lui un pezzo completamente ergonomico e leggero costruito ad hoc sulla sua fisionomia.pratica l’handbike,dove si corre con biciclette speciali pensate per persone con disabilità motorie, ormai da 15 anni partecipando a gare nazionali e internazionali. Da grande appassionato di tecnologia si è rivolto a Elmec 3D per ...

