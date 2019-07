Ronaldo | Messi | Salah | Mbappé e De Ligt tra i dieci candidati al Best Fifa Player

La sfida infinita Messi-Ronaldo : l’argentino vince sul fronte fair play : Chi è più forte Messi o Ronaldo? E’ questa la solita domanda che circola negli ambienti calcistici, i due fuoriclasse sono testa a testa nel numero di gol realizzati e palloni d’oro conquistati ma sul fronte fair play la differenza è netta. Dopo l’espulsione contro il Cile all’argentino è stato sventolato il cartellino rosso solo in un’altra occasione e nella gara d’esordio in un’amichevole contro ...

Altro che Messi e Ronaldo : mucca ruba il pallone e gioca a calcio in India - l’esilarante VIDEO che spopola in rete : Una mucca dell’India è diventata famosa in rete per le sue abilità calcistiche, riprese nel VIDEO che trovate in fondo all’articolo. Le immagini sono state viste e condivise migliaia e migliaia di volte sui social network ed è proprio impossibile non ridere davanti all’animale che rincorre la palla e la controlla con un’invidiabile padronanza. Il VIDEO, che sembra sia stato girato nell’area di Mardol, nello stato di Goa, mostra un gruppo di ...

Van Gaal non le manda a dire : “Messi e Ronaldo non giocano per la squadra” : “Quante Champions ha vinto il Barcellona con quello che dicono sia il miglior giocatore del mondo? E quante il Psg con Neymar? Neymar e Messi mi piacciono come singoli calciatori ma non giocano per la squadra. E credo che in un gioco collettivo come il calcio non ci sia niente di piu’ importante di un giocatore che faccia questo”. Sono le sorprendenti dichiarazioni di Louis Van Gaal, che in un’intervista a ...

Classifica sportivi più pagati al mondo : tutti gli stipendi - quanti soldi guadagnano i top 100? Messi batte Cristiano Ronaldo - italiani assenti - solo 1 donna : Forbes ha pubblicato oggi la Classifica annuale dei 100 sportivi più pagati al mondo, si tratta di una graduatoria stilata ogni dodici mesi dal celeberrimo magazine statunitense di economia. Si parla di un complessivo giro di affari di circa 4 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto al 2018 quando ci si fermò a 3,8 miliardi. L’atleta più ricco al mondo è Lionel Messi, il calciatore argentino del Barcellona sale in vetta per la prima ...

Mbappè da record - il suo traguardo è storia : meglio di Messi e Cristiano Ronaldo! : Ieri sera, nel successo per 0-4 della sua Francia in casa dell’Andorra, ha messo a segno la sua 100esima rete. Per Kylian Mbappé è un record, storico. Tripla cifra raggiunta, infatti, all’età di 20 anni e 5 mesi. traguardo, questo, che lo mette tra i più grandi, anzi prima. Sì, perché i più grandi, Messi e Cristiano Ronaldo, hanno dovuto aspettare i 22 anni per raggiungere le 100 reti segnate, cioè un anno e mezzo dopo del ...

Ronaldo si inchina a Messi Leo sportivo più pagato al mondo : Leo Messi numero uno al mondo: la Pulce sconfigge Cristiano Ronaldo e non solo lui. L'asso del Barcellona è lo sportivo più pagato sul pianeta secondo la classifica di Forbes Segui su affaritaliani.it