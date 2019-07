Mafia | inquirenti | ‘Lutri chiese ai boss uccisione di un imprenditore’

Mafia : inquirenti - 'Lutri usava massoneria per avere notizie su indagini' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - La cosca mafiosa di Licata (Agrigento) "ha avuto garantita" da Lucio Lutri, il funzionario regionale arrestato oggi per Mafia "la sua disponibilità e l’utilizzo di importanti canali massonici, ottenendo la stessa associazione e per essa i singoli esponenti della famigl

Mafia : inquirenti - Lutri temeva di essere intercettato 'Spegnete il cellulare' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato oggi per concorso esterno in associazione mafiosa temeva di essere intercettato. E' quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo e condotta dal Ros dei Carabinieri. "In diverse occasioni - dice i

Mafia : inquirenti - ‘Lutri usava massoneria per avere notizie su indagini’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – La cosca mafiosa di Licata (Agrigento) “ha avuto garantita” da Lucio Lutri, il funzionario regionale arrestato oggi per Mafia “la sua disponibilità e l’utilizzo di importanti canali massonici, ottenendo la stessa associazione e per essa i singoli esponenti della famiglia, vantaggi consistenti ora nell’acquisizione di informazioni riservate circa attività di indagine a loro ...

Mafia : inquirenti - Lutri temeva di essere intercettato ‘Spegnete il cellulare’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato oggi per concorso esterno in associazione mafiosa temeva di essere intercettato. E’ quanto emerge dall’inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo e condotta dal Ros dei Carabinieri. “In diverse occasioni – dice il pm – gli stessi associati facevano riferimento alla possibilità che Lutri ottenesse notizie sulle ...

Mafia : massoneria e appalti - inquirenti 'Giovanni Lauria gestiva rete affari illeciti' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Al centro delle indagini che hanno portato al fermo di sette persone nell'ambito di una operazione che ha smantellato una rete criminale tra Licata e Palermo, c'è "c'è la famiglia mafiosa di Licata, al cui vertice, nella qualità di promotore e organizzatore, è risultat

Mafia : massoneria e appalti - inquirenti ‘Giovanni Lauria gestiva rete affari illeciti’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Al centro delle indagini che hanno portato al fermo di sette persone nell’ambito di una operazione che ha smantellato una rete criminale tra Licata e Palermo, c’è “c’è la famiglia mafiosa di Licata, al cui vertice, nella qualità di promotore e organizzatore, è risultato essere il pregiudicato Giovanni Lauria. il quale presiedeva a riunioni ed incontri con gli altri associati, ...