Biglietti in prevendita per i concerti di Rickie Lee Jones in Italia nel 2019

Biglietti in prevendita per il concerto di Tiziano Ferro a Bari : prezzi e date del tour 2020 : Parte anche nei punti vendita la presale dei Biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Bari in programma per il 3 luglio 2020. Dopo la prevendita in anteprima per i clienti di Intesa SanPaolo, i Biglietti sono disponibili anche online su TicketOne e TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati dei due circuiti dislocati lungo la penisola. Anche per Bari sarà possibile acquistare Biglietti nel settore del prato gold, al prezzo di ...

Concerti di Glen Hansard in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita : Sono annunciati i Concerti di Glen Hansard in Italia, con biglietti in prevendita a cominciare dalle 12 di mercoledì 31 luglio. Il cantautore irlandese sarà quindi in Italia per una nuova sessione di Concerti legati a The Wild Willing, suo ultimo disco di inediti che suonerà anche nel corso delle tre date Italiane che ha appena annunciato. Le date sono quelle dell'11 novembre al Fabrique di Milano, alla quale si fa seguire quella del 12 ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020. L’artista partenopeo è quindi pronto a tornare sul palco per il supporto del suo prossimo disco di inediti che rilascerà come seguito naturale di 24.02.1967, che aveva pensato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le date sono quelle del 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e quella del 24 gennaio al Palazzo ...

Concerti dei Darkness in Italia nel 2020 - info e Biglietti in prevendita tra Milano e Nonantola : Sono in prevendita i biglietti per i Concerti dei Darkness in Italia, quelli legati al supporto del nuovo album che arriva sul mercato a cominciare dal 4 ottobre. Le date sono fissate per le location dell'Alcatraz di Milano e per il VOX Club di Nonantola, rispettivamente per il 6 e 7 febbraio 2020. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 30 luglio, con modalità di consegna abituali. ...

Ex-Otago a Genova nel 2020 - Biglietti in prevendita per Belìn Che Bravi all’RDS Stadium : Ex-Otago a Genova nel 2020 per un unico concerto in programma all'RDS Stadium. La data è quella del prossimo 15 febbraio, i biglietti saranno a breve disponibili in prevendita. Il nome dell'evento è Belìn Che Bravi e questo venerdì sarà disponibile il nuovo singolo, La Notte Chiama feat Izi. 17 anni di carriera per gli Ex-Otago e un sogno che si realizza quest'anno con il concerto-evento nel palasport di Genova. Nel mezzo del tour estivo nei ...

5 nuovi concerti per il tour dei Modà : Biglietti in prevendita per le nuove date di marzo 2020 : Si aggiungono 5 nuovi concerti a quelli già previsti per il tour dei Modà. La band guidata da Kekko Silvestre si esibirà nei palasport dal mese di dicembre e sono stati annunciati oggi 5 nuovi appuntamenti in programma per il mese di marzo. Si tratta di date comprese tra il 6 e il 28 marzo, da Catania a Milano. Il 6 marzo i Modà sono attesi al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il 10 marzo al PalaSele di Eboli (SA) e il 14 marzo al PalaFlorio di ...

Info e Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Europa : Con il calendario ancora in aggiornamento per le date italiane, sono ufficiali i concerti di Francesco Renga in Europa per il supporto di L'Altra Metà, ultimo disco di inediti che ha pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Aspetto Che Torni. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati e secondo le modalità di consegna abituali. Le date in Europa seguono quelle in Italia, con oltre 40 ...

Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio : Biglietti in prevendita per il tour teatrale : Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio è il tour teatrale in partenza a novembre. Le Vibrazioni tornano in concerto con un nuovo spettacolo e lo fanno per sorprendere i fan con l'orchestra. Le guiderà il maestro Beppe Vessicchio, in ognuno degli appuntamenti annunciati ed in programma fino al mese di dicembre. La tournée teatrale Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio partirà il giorno 11 novembre da Palermo per ...

Tiziano Ferro raddoppia a San Siro - Biglietti in prevendita per il 2° concerto a Milano nel 2020 : Tiziano Ferro raddoppia a San Siro, sono due i concerti in programma allo Stadio Meazza di Milano per il 2020. La notizia è giunta oggi, quando al sold out del primo evento manca ormai solo una manciata di biglietti. Tiziano Ferro aggiunge una nuova data allo Stadio San Siro di Milano per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. A TZN2020, il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro, si aggiunge un concerto. L'artista di Latina si ...

Biglietti in prevendita per il concerto degli Slipknot a Milano nel 2020 : Il concerto degli Slipknot a Milano nel 2020 è diventato ufficiale. La città italiana compare nella lista di location che il gruppo raggiungerà nella prossima annata, quella nella quale supporteranno il nuovo album di inediti WE ARE NOT YOUR KIND. Ancora da decidere la data del concerto, ma coloro che vorranno acquistare i Biglietti in prevendita esclusiva dovranno pre-ordinare il nuovo album entro le 12,30 dell'8 agosto su Roadrunner ...

Coez raddoppia a Milano - Biglietti in prevendita per il 2° concerto al Mediolanum Forum di Assago : Coez raddoppia a Milano. Quando al primo concerto annunciato al Mediolanum Forum di Assago mancano ancora diversi mesi, Coez annuncia il sold out della prima tappa e il raddoppio dell'evento. L'artista si esibirà al Forum di Assago (Milano) non sono il 27 ottobre (tutto esaurito) ma anche il 26 novembre. Il sold out della tappa milanese segue le tre anteprime di E’ sempre bello in tour che si sono tenute lo scorso maggio al Palazzo dello ...

Concerti di James Morrison in Italia - nuova data a Milano : Biglietti in prevendita : Sono in prevendita i biglietti per i Concerti di James Morrison in Italia. Dopo la data di Gardone Riviera in occasione del Festival Tener-A-Mente, si aggiunge infatti una nuova data con la quale l'artista raggiungerà l'Alcatraz di Milano nella serata del 17 ottobre. I biglietti saranno distribuiti secondo le modalità abituali, quindi con ritiro sul luogo dell'evento e con corriere espresso. Nel caso in cui si scelga di ritirare il ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Alberto Urso - nuove date da Brescia a Napoli : Sono in prevendita dalle 16 del 17 luglio, i Biglietti per i concerti di Alberto Urso per il supporto dell'album Solo. L'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi è infatti pronto a debuttare sul palco con una nuova serie di concerti che lo vedranno protagonista in solitaria e per il supporto del nuovo album, che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Le nuove date annunciate sono quella del ...

Annunciata una nuova data di Fiorella Mannoia - info e Biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data di Fiorella Mannoia al lungo tour che l'artista romana ha concepito per Personale, suo ultimo album di inediti dal quale ha estratto i singoli Il Peso Del Coraggio e Il Senso. La nuova data prevista per il supporto di Personale è in programma per il 21 dicembre a Reggio Emilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Le modalità di consegna sono quelle abituali, ...