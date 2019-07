Amici | Alessandra Amoroso ho bisogno di riposare | ma grazie mi avete salvato la

Amici - il dramma di Alessandra Amoroso : "Non è stato facile - ma ora sono pronta ad andare avanti" : Tempo di confessioni per Alessandra Amoroso, che ha recentemente fronteggiato il dolore per la perdita del cane. L'ex protagonista di Amici, il talent-show di Maria De Filippi su Canale 5, è stata segnata profondamente dall'addio del suo amico a quattro zampe. E ora, su Instagram, si racconta: "Non

Alessandra Amoroso presenta il fidanzato - chi è il produttore di Amici che le ha rubato il cuore : Esce allo scoperto Alessandra Amoroso che su Instagram ha pubblicato la foto del suo fidanzato, il produttore di Amici Stefano Settepani: "E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre... ma non basta mai", scrive la cantante. Lei e Stefano sono legati da quattro anni. E per presentarlo ai su

Alessandra Amoroso ritorna ad Amici per un impegno importante : Casting Amici 19: il ruolo di Alessandra Amoroso nella scuola di Canale 5 Alessandra Amoroso è ritornata ad Amici con un nuovo compito. Questa volta non è stata un giudice (e non sarà una coach), ma ha valutato le esibizioni dei cantanti dei casting di Amici 2019/2020. Anche lei è stata chiamata per assolvere a […] L'articolo Alessandra Amoroso ritorna ad Amici per un impegno importante proviene da Gossip e Tv.

Amici - Alessandra Amoroso rompe il silenzio : "Mi danno per spacciata" - tutta la verità sul suo futuro : Basta gossip: Alessandra Amoroso continuerà a cantare. Finalmente tutta la verità sulla ex concorrente di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Amoroso spazza via i rumors su Instagram, dove scrive chiaro e tondo: "L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei, per me

Casting per 'Amici' con Alessandra Amoroso - 'Uomini e Donne' e per una serie tv : Sono state fissate nuove date per i Casting di due noti programmi televisivi di Maria De Filippi, e cioè per Amici e il Trono Over di Uomini e Donne. Tutte le selezioni in questione si svolgeranno prossimamente a Roma, in alcuni casi alla presenza di noti personaggi tra cui la cantante Alessandra Amoroso. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per una serie tv prodotta da Wildside. Le prossime si terranno a Palermo. 'Amici' e Trono Over Come ...

Amici 19 nuovi professori : lo scherzo di Alessandra Celentano e le ultimissime : nuovi professori Amici: Alessandra Celentano scherza su Instagram Quali saranno i nuovi professori di Amici e cosa succederà esattamente ad Amici 19 alle commissioni di danza e canto? Al momento sono trapelate soltanto poche indiscrezioni, visto che il programma è finito da non molto tempo e quindi c’è ancora tanto da fare e da decidere; […] L'articolo Amici 19 nuovi professori: lo scherzo di Alessandra Celentano e le ultimissime ...

Audio e testo di Mambo Salentino di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso - nuovo singolo tra origini e Amicizia : Arriva Mambo Salentino di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso ed è subito estate. Il nuovo singolo è stato presentato nel corso della seconda serata dedicata ai Seat Music Awards, alla quale l'artista di Galatina aveva già preso parte nella tornata precedente. Com'era lecito aspettarsi, il brano è stato concepito per la rotazione radiofonica estiva, che comincia dal 7 giugno, con le sonorità calde tipiche della bella stagione che quest'anno ...