Tav:mozione Pd contro bluff maggioranza

"Il Pd depositerà una propriasulla Tav, per smascherare i tantidella. L'Italia ha perso un anno inutilmente per le panzane dei 5 Stelle e per le incredibili indecisioni di Salvini. Sottolineo che analogo testo per il via libera definitivo della grande opera fu bocciato dal Senato, con il concorso determinante della Lega. Per i Dem il voto sulla Tav deve avere come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro Toninelli". Così il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.(Di martedì 30 luglio 2019)