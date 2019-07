Mississippi,spari in un Walmart:2 morti

Duee due feriti, tra i quali un poliziotto. E' il bilancio di una sparatoria in un negozio della catena americanaa Southaven, al confine trae Tennessee. Le due vittime erano due dipendenti del supermercato. Uno dei due è stato trovato all'interno del negozio, mentre l'altro nel parcheggio. Un sospettato e un agente di polizia sono stati trasportati in ospedale con ferite di arma da fuoco. L'assalitore sarebbe un ex dipendente dilicenziato.(Di martedì 30 luglio 2019)