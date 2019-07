Fuori Rotta Sup Race nel mare di Modica

Rangers-Blackburn - clamoroso Fuori programma in tv : amichevole interrotta da un… video porno : Durante la trasmissione dell’amichevole tra Rangers e Blackburn sulla tv ufficiale degli scozzesi, un video porno ha interrotto il match per qualche secondo clamoroso quanto accaduto su Gers TV, televisione ufficiale dei Glasgow Rangers, durante la trasmissione dell’amichevole con il Blackburn. Migliaia di telespettatori sintonizzati hanno infatti visto interrompersi il programma a causa di un video porno, che ha bloccato per ...

Napoli - resta la corsia preferenziale ed è subito inferno a Fuorigrotta : Un'altra giornata difficile per chi si muove in città, sia sottoterra che sotto il sole. Ieri, da un lato il nuovo guasto estivo della metro, con la Linea 1 che ha sospeso la...

Calciomercato Inter - Marotta : “Icardi e Nainggolan sono Fuori dal progetto” : Calciomercato Inter Marotta | “Sia Icardi sia Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Marotta parlando a Sky Sport, aggiungendo: “Abbiamo già parlato con i diretti Interessati, abbiamo spiegato loro la presa di posizione della società”. Calciomercato Inter Marotta licenzia Nainggolan e Icardi “sono entrambi ottimi giocatori e ottimi talenti – ...

[FOTO] San Paolo pronto per le Universiadi - spettacolare colpo d’occhio per l’impianto di Fuorigrotta : Praticamente ultimati i lavori per il restyling dello Stadio San Paolo di Napoli, tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Universiadi ecco la fotogallery: Il nuovo #SanPaolo è tutto azzurro — Corriere dello Sport (@CorSport) June 28, 2019 Leggi anche : VIDEO – Tifosi dell’Argentina provocano all’esterno del Maracanã Fabiàn Ruiz: “La vittoria regala felicità. Gioco Napoli e Under 21? Entrambi sono per il possesso ...

Napoli - all'anagrafe di Fuorigrotta c'è un solo dipendente : «Senza di me chiude tutto» : L?accorpamento delle sedi per i servizi anagrafici e la mancanza di personale, hanno scatenato la bagarre nei dieci parlamentini. La direttiva di palazzo San Giacomo che contemplerebbe...