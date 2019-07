Dormire bene | un bagno caldo aiuta a prendere sonno

Fonte : gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Per, le nonne suggerivano di fare un bel, una o due ore prima di coricarsi, per favorire il rilassamento. Ma adesso anche la scienza conferma la sua utilità: immergersi nell'acqua tiepidaad addormentarsi presto e a migliorare la qualità del. I ricercatori dell'Università del Texas ad Austin hanno scoperto che si tratta davvero di una valida soluzione: per arrivare a questa conclusione, hanno analizzato migliaia di ricerche precedenti sull'argomento. «Quando abbiamo esaminato tutti gli studi noti, abbiamo osservato significative disparità in termini di approcci e risultati», ha spiegato Shahab Haghayegh, del dipartimento di ingegneria biomedica dell'Università del Texas e autore principale dell’indagine. «L'unico modo per determinare con precisione se ilpotesse ...

ClemyIan : ...fingere di dormire mentre lacrime solcano il viso. #SecéUnaCosaCheMiFa male ...è far finta di star bene - _FrancescaBo_ : @FranzvonFlach90 @LaZiaSere_91 @malapuella Invece pretendere che il mondo stia in silenzio perché tuo figlio deve d… - kookie_is_bunny : @sumbudytuluv Ah bene...mi dispiace che non riesci a dormire, è bruttissimo...però magari prova a riposarti almeno… -