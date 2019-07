Quattro conferme sul Samsung Galaxy S11 | tra cui una sulla fotocamera

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Torniamo a parlarvi delS11, dopo avervi rivelato giorni fa dellache potrebbe contraddistinguerlo, che permetterà al device di aprire una nuova era in fatto di comparto multimediale da smartphone. Il protagonista della questione è ancora una volta Ice universe, che sembra avere il dito particolarmente caldo in questo periodo. I suoi ultimi leak relativi al prossimo top di gamma del colosso di Seul rivelano il nome in codice del prodotto, definito 'Picasso', oltre a confermare la rivoluzione che subirà il comparto fotografico. Il sistema operativo resterà chiaramente Android, personalizzato con il software proprietario One UI 2.x (dovrebbe trattarsi della versione 2.1, come già sostenuto in questo articolo). A detta di Ice universe il foro nello schermo risulterà più piccolo rispetto a quello che contraddistinguerà l'ormai imminenteNote ...

