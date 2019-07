Panico in California | rumore di spari e la gente fugge | 4 morti al festival di San José

Follia in California : si veste da Joker e semina il Panico per strada - : Alessandro Zoppo Un uomo con il costume dell’acerrimo nemico di Batman è stato protagonista di uno spettacolare inseguimento per le strade di Venice Beach Le terrificanti immagini di Joaquin Phoenix nei panni di Joker devono aver colpito la fantasia di molte persone in California. In particolare quella di un uomo che, indossata la maschera dell’acerrimo nemico di Batman e una parrucca verde, ha seminato il panico per le strade di ...

Terremoto California - la scossa in diretta TV - il Panico di due giornalisti : “Credo che dovremmo andare sotto il tavolo” [VIDEO] : Due giornalisti di Los Angeles sono stati sorpresi dal Terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud della California nelle scorse ore, l’ennesimo di un lungo sciame sismico che sta gettando la popolazione nel panico per l’arrivo del “Big One”. Sara Donchey e Juan Fernandez erano in diretta per il notiziario di KCAL 9 della CBS quando si è verificata la scossa. Nel video già diventato virale, che trovate in fondo all’articolo, Donchey dice ai ...

Teremoto in California - Panico al ristorante : i lampadari ondeggiano - clienti in fuga : Il terremoto di venerdì sera di magnitudo 7.1 in California fa davvero paura. panico al Morongo Casino di Cabazon. Un video riprende il momento in cui viene avvertita la scossa: i lampadari...