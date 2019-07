Lampedusa | intervento Aeronautica militare per ricerca di un disperso a Capo Grecale

Lampedusa : intervento dell’Aeronautica Militare per la ricerca di un disperso a Capo Grecale : Un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un’attività di ricerca di un uomo disperso, sull’isola di Lampedusa, decollando dalla base di Trapani Birgi. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH139A, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center di ...