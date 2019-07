La Gregoretti ferma ancora ad Augusta | Berlino | Pronti a farci carico dei

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Mauro Indelicato In tanti pensano ad un nuovo caso Diciotti, anche se il clamore mediatico sulla vicenda appare ridimensionato: la navesi trova attualmente ad, dalla Germania segnali di apertura sull'accoglienza dei migranti a bordo La nave per il momento rimaneta al porto di, in attesa di novità: è un lunedì interlocutorio per la “”, il mezzo della Guardia Costiera con a bordo 131 migranti soccorsi in alto mare nei giorni scorsi. Il porto siciliano in questo momento è teatro di una vicenda che, per molti aspetti, assomiglia a quella che nell’agosto 2018 coinvolge un’altra nave della Guardia Costiera, ossia la “Diciotti”. Tuttavia al momento la situazione sembra tranquilla, sia a bordo che fuori dallo scalo di. La vicenda inizia domenica mattina, quando ladalla rada del porto di Catania salpa alla volta di ...

