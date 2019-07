James torna ad allenarsi con il Real Madrid | ma il suo futuro è ancora incerto

CorSport : Jorge Mendes torna in Spagna per sbloccare la trattativa per James : James, “l’uomo che tutti vogliono e che nessuno, per il momento, impacchetta e porta a casa”. È il modo in cui il Corriere dello Sport descrive il nodo James Rodriguez. Il Napoli non ha alcuna intenzione di investire per il colombiano i 42 milioni di euro che chiede Florentino Perez e aspetta che il Real accetti di concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto. La fase attendista del club partenopeo ha stuzzicato l’Atletico. Come ...

Re Carlo chiama James Rodriguez. E il feeling torna a decollare : Sul Corriere dello Sport le manovre di avvicinamento del Napoli a James Rodriguez. Carlo Ancelotti ha iniziato a corteggiarlo tre mesi fa, quando l’attaccante ha capito che non sarebbe rimasto al Bayern. I due, legatissimi dalle passate esperienze insieme, sia al Real che al Bayern si sono sentiti e hanno chiacchierato un po’ per capire che margini ci fossero per trattare. Il quotidiano sportivo le chiama “chiacchierate di cortesia” ma certo da ...

Calciomercato Napoli : James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? : Calciomercato Napoli: James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? Dopo un anno di voci che si rincorrevano, ora è ufficiale: James Rodriguez non è stato riscattato dal Bayern Monaco. Nonostante le due buone stagioni passate in Baviera, per l’asso colombiano i tedeschi non hanno esercitato l’opzione per il riscatto dopo il prestito biennale, con il trequartista che fa dunque ritorno al Real Madrid, club detentore del ...

James Rodriguez lascia il Bayern e torna al Real Madrid : James Rodriguez lascia il Bayern Monaco dopo il prestito biennale e torna al Real Madrid. Il Bayern ha pubblicato una nota sul suo sito in cui comunica la sua decisione di non riscattare il cartellino del 27enne giocatore colombiano che negli ultimi giorni è stato insistentemente accostato sia alla Juventus che al Napoli. “A nome dell’FC Bayern Monaco, vorrei ringraziare James per due anni di successi al club. Abbiamo vinto il ...