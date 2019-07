Gwyneth Paltrow paladina della bellezza senza età

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nel lanciare l'ultimo servizio del suo Goop, il podcast The Beauty Closet,si è soffermata sul concetto di, anche rispetto al passare degli anni. L'attrice ne ha solo 46, ma celebrando nel 2019 i 30 anni di carriera e 20 dal grande successo estivo del 1999 Il talento di Mr Ripley, sembra aver comunque voglia di bilanci esistenziali. Quello rispetto a pregi e difetti dell'invecchiare segue un paio di assunti semplici e anche per questo ampiamente condivisibili. Sarebbe triste arrendersi all'idea piuttosto comune e arretrata che rughe e altri cambiamenti del corpo possano influenzare negativamente la capacità seduttiva di una donna. Per, infatti, le cose non stanno così. Più gli anni passano e più ti senti a fuoco, il che aumenta la tua sicurezza e, di riflesso, autostima e appeal. Per l'attrice, a ...

