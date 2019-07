George Hilton | morto l’attore simbolo degli spaghetti western

E' morto George Hilton - star degli spaghetti western : aveva 85 anni : E' morto a Roma, all'eta' di 85 anni, l'attore uruguaiano naturalizzato italiano George Hiton, volto simbolo degli spaghetti western

Morto George Hilton volto di tanti spaghetti western : E' Morto all'età di 85 anni George Hilton, all'anagrafe Jorge Hill Acosta y Lara, volto popolare di tanti spaghetti western. Hilton è Morto domenica notte all'età di 85 anni. Uruguaiano di origine ma naturalizzato italiano, l'attore si è spento per una malattia. A darne l'annuncio la compagna Gabriella su Facebook: "Ha fatto del suo meglio per riprendersi. Sfortunatamente, tutti i suoi sforzi non sono stati abbastanza". "Voleva stare vicino ...

Addio a George Hilton. Era la star degli spaghetti western - : Carlo Lanna Si spegne all'età di 85 anni George Hilton, uno dei rappresentanti più celebri del cinema italiano nel mondo e volto degli spaghetti western All’età di 85 anni dopo una lunga malattia si è spento a Roma George Hilton. A dare la notizia è stata la compagna Gabriella, in un post condiviso su Facebook. Originario del Paraguay, l’attore Jorge Hill Acosta Y Lara arriva in Italia nel 1963, dopo una lunga esperienza in radio e ...