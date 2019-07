Francoforte | arrestato l' eritreo che ha spinto un bimbo di 8 anni sotto un treno

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019) È il secondo caso in nove giorni: un individuo spingeununa vittima a lui sconosciuta. Nove giorni fa era successo a una donna 34enne, spintauna a Voerde, nello stato della Nord Renania Westfalia, da Jackson B., un serbo kosovaro di 28. Oggi la vittima è un bambino di 8che aè statounin arrivo presso la stazione centrale. Il piccolo è morto, sua madre, anch'essa spinta, si è salvata ed è ricoverata in ospedale, in stato di shock.L'assassino è stato catturato quando era ancora nella stazione, è undi 40e, secondo le testimonianze, avrebbe tentato di spingere anche una terza persona, un'altra donna, che però è riuscita a difendersi. Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha rilasciato una dichiarazione per condannare quello che definisce come un atto "spaventoso". In tutta l'area in cui si è ...

