Definire Rizzoli filo-Juventus non è reato Il giudice dà ragione a Ziliani e torto a

(Di lunedì 29 luglio 2019)arbitronon è. È un’opinione rispettabile e non offensiva. Lo ha stabilito il gip di Bologna Truppa che ha confermato la richiesta di archiviazione già presentata dal pm contro la querela presentata dall’arbitrocontro il giornalista del Fatto quotidiano Paolo. L’ex arbitroha querelatoche nell’aprile 2017 scrisse un tweet in cui affermò cheera stato nominato alla Can (commissione arbitri nazionale) in quanto-juventino. “Tale indicazione – scrive il– è reputata fortemente lesiva della reputazione e della integrità morale del denunciante”. Secondo ilutilizza un “linguaggio misurato, composto ed equilibrato, senza frasari sconvenienti o parole poco consone al ruolo del giornalista, e senza utilizzare aggettivazioni pesanti e colorite”. Il ...

