Cc ucciso:Basta piangere chi serve vita

servitori dello Stato, giovani figli di una nazione che sembra aver smarrito i valori per cui loro danno la". Così Mons.Marcianò, Ordinario militare, ai funerali del vicebrigadiere dei Cc Mario Cerciello Rega. Dalla sua morte,la "nostalgia di valori come legalità,solidarietà,pace,coraggio: ci rendiamo conto di quanto valga ognie di quanto ogni popolo debba seguire il comandamento 'Non uccidere'. Mario ci ha insegnato a vivere e morire per custodire laaltrui, persino quella di chi lo ha accoltellato".(Di lunedì 29 luglio 2019)