California | sparatoria in un festival a San Jose | almeno quattro morti | diversi feriti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sononellaavvenuta in una delle maggiori manifestazioni delladedicate al cibo, il Gilroy Garlicdi San. Lo riporta la polizia locale, riferendo diundici. Tra le vittime c’è anche un bambino di sei anni, Stephen Romero. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati durante la manifestazione, un appuntamento annuale a cui lo scorso anno hanno partecipato 80mila persone. A sparare sarebbe stato un uomo sui 30 anni armato di un fucile: lo afferma Julissa Contrera, una testimone della, all’Nbc. “Era in grado di sparare tre ocolpi al secondo” riferisce, e aggiunge: “Sparava in tutte le direzioni. Era preparato per il gesto”. Secondo gli ultimi aggiornamenti, uno dei sospettati per laè morto, dopo essere stato isolato dalla polizia, mentre un altro ...

