Vittorio Sgarbi a petto nudo picchia duro contro i grillini | Vigliacchi e

Maglie : "Rissa Sgarbi-Mughini? Ecco perché ha ragione Vittorio" - : Gianni Carotenuto In una lettera a Dagospia, Maria Giovanna Maglie dice la sua sulla furibonda lite in tv tra Sgarbi e Mughini: "Me l'aspettavo, i due non si piacciono. Mi scappava da ridere... Giampiero? Ha un insopportabile complesso di superiorità" Mentre Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini stavano per prendersi a sgabellate nella furibonda lite dell'altro giorno, l'attenzione dei telespettatori più attenti era tutta per lei, ...

Stasera Italia - la vera ragione dietro alla maxi-rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini : "Quei due..." : Il punto più alto, l' apoteosi, lo zenit, il non plus ultra del futurismo televisivo, come in tutti i capolavori, è alla fine (dulcis in fundo): il faccione di Grillo appare per mettere una toppa al delirio mughinsgarbesco e però si rivela peggio del buco. Beppone urla «Fanculoooooo!» in serenissima

Vittorio Sgarbi racconta la lite che ha avuto con Giampiero Mughini : Dal suo profilo di “Facebook” Vittorio Sgarbi ha commentato la lite con Gianpiero Mughini. In un video Sgarbi mentre si fa la barba, spiega ai follower le ragioni che lo hanno spinto all’accesa discussione, terminata con insulti e una sedia in mano. Sgarbi dice che già prima della diretta ci sarebbe stato uno screzio: «Mughini ha usato per un suo programma un mio intervento video su Balotelli, destinato a Tiki Taka, senza che io lo ...

Vittorio Sgarbi Mughini mi voleva picchiare e mi sono difeso con la sedia : Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha commentato sul suo profilo Facebook la lite con Gianpiero Mughini che è avvenuta in diretta tv. In un video, Sgarbi mentre si fa la barba, spiega ai follower le ragioni che lo hanno spinto all’accesa discussione, terminata con insulti e una sedia in mano. Sgarbi dice che già prima della diretta ci sarebbe stato uno screzio: «Mughini ha usato per un suo programma un mio intervento video su Balotelli, destinato ...

Vittorio Sgarbi e la lite : «Mughini voleva picchiarmi - ho preso la sedia per difendermi» : Vittorio Sgarbi ha commentato sul suo profilo Facebook la lite con Gianpiero Mughini in diretta a Stasera Italia. In un video, il critico d’arte, mentre si fa la barba, spiega ai follower le ragioni che lo hanno spinto all’accesa discussione, terminata con insulti e una sedia in mano. Sgarbi dice che già prima della diretta ci sarebbe stato uno screzio: «Mughini ha usato per un suo programma un mio intervento video su Balotelli, ...

Vittorio Sgarbi dopo Stasera Italia : "La Maglie odia Mughini più di me - ecco cosa mia ha detto sulla lite" : "Una volta ogni tre o quattro anni ci sono le mie impennate in tv". Vittorio Sgarbi definisce così la lite con Giampiero Mughini, nel corso della trasmissione di Rete4 Stasera Italia. La rissa sfiorata (i due non solo si sono insultati ma hanno anche rischiato di lanciarsi le sedie dello studio) si

The day after - le rivelazioni clamorose di Vittorio Sgarbi dopo la lite con Mughini in diretta tv a Stasera Italia Estate – VIDEO – : Non è mancato il giorno dopo la furiosa lite in tv tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini il commento del noto critico d’arte. Vittorio Sgarbi era arrivato ai ferri corti con Giampiero Mughini durante il programma Stasera Italia Estate andato in onda in diretta ieri sera su rete 4. Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono arrivati quasi alle mani, tanto che durante la trasmissione, oltre alle offese reciproche il ...

Stasera Italia - Giampiero Mughini accusa i conduttori dopo la rissa con Vittorio Sgarbi : "Perché...?" : dopo la pazzesca rissa di mercoledì sera a Stasera Italia, e dopo che Vittorio Sgarbi è tornato a picchiare duro conto il contendente su Twitter, ecco che anche Giampiero Mughini rompe il silenzio. Lo fa con una lettera pubblicata su Dagospia, dove premette che "non c’è nulla di più lontano dal mio

Vittorio Sgarbi - dopo la rissa in tv incalza su Twitter : “Giampiero Mughini? Come il prete de L’esorcista” : Non è finita con le sediate e gli insulti a “Stasera Italia” la lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Il critico d’arte ha infatti riacceso la polemica su Twitter, dove ha incalzato nuovamente il giornalista. “Mughini è un personaggio pittoresco che suscita anche tenerezza. Ieri sera si è comportato Come il prete contro l’indemoniata nel film L’esorcista: ha tirato fuori, lui juventino, l’animo interista che c’è in me”, ...

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini - non solo Stasera Italia : le ragioni dell'odio - perché non si sopportano : Sicuramente si tratta dello scontro televisivo dell'anno, ma altrettanto sicuro guadagna una posizione di assoluto rispetto anche nell'ipotetica graduatoria di tutti gli scontri televisivi mai avvenuti. Si parla della lite furibonda, tra insulti e sediate, tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a S

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini - lite in studio a Stasera Italia : insulti e sediate : Prima la lite e la discussione, 'accese' da una lunga serie di insulti e scurrilità. Poi, addirittura, un vero e proprio scontro fisico tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, ospiti...

Insulti e sediate a a Stasera Italia! Lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini : Prima la Lite e la discussione, ‘accese’ da una lunga serie di Insulti e scurrilità. Poi, addirittura, un vero e proprio scontro fisico tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, ospiti di Stasera Italia su Rete 4. In studio, insieme al conduttore Giuseppe Brindisi e a Maria Giovanna Maglie, i due opinionisti hanno scoperto di avere posizioni nettamente divergenti sul caso Lega-Russia. Giampiero Mughini, con calma olimpica (ma solo apparente), ...

Stasera Italia - botte Vittorio Sgarbi-Mughini e stop alla diretta : cosa è successo durante la pubblicità : Nella puntata di Stasera Italia, andata in onda mercoledì 24 luglio, gli spettatori hanno assistito a una vera e propria rissa sfiorata. Quella tra il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Giampiero Mughini. I due sono stati interrogati dal conduttore di Rete4, Giuseppe Brindisi, sulla que

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini - la rissa a Stasera Italia - il video : Violenta rissa tra il critico e il giornalista nel talk show dedicato alla politica in onda su Rete 4.