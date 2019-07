Schianto nella notte | Giorgio è morto sul colpo Viaggiava accanto alla moglie

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2019) Ancora sangue sulla strada. La vittima era un uomo di 57 anni di San Mauro Pascoli,Salomoni. La tragedia è avvenuta verso le 20,30 sulla Provinciale 10 Cagnona nel territorio di Savignano in un tratto rettilineo. Qui una Opel Astra, con a bordo due giovani tedeschi (entrambi 21enni) diretti a Gatteo Mare per le vacanze, ha sorpassato a forte velocità (così hanno riferito alcuni testimoni) una fila di auto tra le quali anche quella del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che era insiemefiglia.Pure lui è stato sentito come testimone dpolizia locale dell’Unione. Mentre l’Opel Astra stava effettuando il sorpasso, dall’altra direzione arrivava una Micra con al volanteSalomoni al suo fianco la. L’utilitaria, secondo una prima ricostruzione, ha svoltato sull’altra corsia per tornare indietro, considerando che la fila ...

