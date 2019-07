Muore a 20 anni cadendo su una porta a vetri | una scheggia gli recide l’arteria femorale

Incidente stradale - Muore Patrizia Trovato di 49 anni : Incidente mortale sull’autostrada A18 nei pressi del casello di San Gregorio in direzione di Catania. muore la 49enne Patrizia Trovato

Fermo - Leandra cade in piscina e Muore a 4 anni. Carabinieri : “È omicidio colposo” : La piccola era fuggita dal controllo dei genitori domenica scorsa. Rianimata e trasferita all'ospedale Ancona, è morta dopo 4 giorni di agonia. Chiuso il centro vacanze che ospita l’acquapark. Ascoltati il bagnino e gli altri soccorritori. Domani l’autopsia sul corpicino di Leandra.

Brindisi - schianto in moto sulla strada per il mare : Simone Muore a 25 anni : Un'altra tragedia della strada si è verificata ieri sera intorno alle ore 20:30 sulla Sp 86, che collega la cittadina di San Pietro Vernotico, nel Brindisino, a Campo di mare, una delle marine più note della zona. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un 25enne originario di Cellino San Marco, Simone Argentieri, questo il nome della vittima, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro ...

Folgorata mentre stende i panni - la vicina interviene e Muore anche lei : Gianni Carotenuto Sabato mattina, a Nardò (Lecce), una donna è rimasta Folgorata mentre stendeva i panni. Morta con lei anche una vicina intervenuta per soccorrerla, feriti il marito e la figlia di quest'ultima. L'incidente dovuto a un cavo elettrico scoperto Due donne sono morte folgorate a Nardò (Lecce) e altre due persone hanno riportato gravi ustioni alle braccia a causa di un incidente domestico dovuto probabilmente a un cavo ...

Pisa - malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni Muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".

Lecce - donna folgorata mentre stende i panni : la vicina prova a salvarla e Muore anche lei. Altre due persone ferite : ustioni alle braccia : Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento, mentre erano nel giardino dell’abitazione di una delle due. Altre due persone, nel tentativo di soccorrerle, hanno riportato ustioni alle braccia. La dinamica, al momento, non è chiarissima. Stando alla ricostruzione del Nuovo Quotidiano di Puglia, la padrona di casa, Cinzia Cataldi, 45 anni, stava stendendo i panni sul retro ...

La sorellina di 7 mesi è intrappolata sotto le macerie - la piccola di 5 anni Muore per salvarla : Due bambine tra le macerie di un edificio colpito da un raid aereo nel Nord-Ovest della Siria, con la più grande, Riham, 5 anni, schiacciata da un blocco di cemento, che tiene per la maglia la più piccola, Touka, sette mesi, sospesa a diversi metri dal suolo. Più in alto, il padre disperato che cerca di raggiungerle portandosi le mani sulla testa. L’immagine è stata scattata dal fotografo Bashar el-Sheikh, dell’emittente locale SY24, e ...

Davide Muore a 4 anni in piscina davanti agli sposi - l'ultima foto : «Il bagno era vietato» : Il pianista ha smontato le casse che ormai albeggiava. Della festa, della gioia non restava ormai nulla. Solo il dolore, l'angoscia, per quel corpicino nudo che l'infermiera ha coperto con un...

Trento - precipita in un canalone durante gita in famiglia : mamma di 52 anni Muore davanti ai figli : Una turista di 52 anni è morta precipitando per oltre un centinaio di metri mentre faceva una gita con il marito e i figli di 12 e 14 anni sul sentiero 709 che dalla val Canali, nel Primiero, porta al rifugio Pradidali sulle Pale di San Martino. È deceduta sul colpo. I ragazzi sono rimasti sotto choc e sono stati raggiunti da un team di psicologi.

Davide Muore a 4 anni in piscina davanti agli sposi. Aperta l'inchiesta : il bagno era vietato : Il pianista ha smontato le casse che ormai albeggiava. Della festa, della gioia non restava ormai nulla. Solo il dolore, l'angoscia, per quel corpicino nudo che l'infermiera ha coperto con un...

Siria - bimba di 5 anni Muore cerando di salvare dalle macerie la sorellina di 7 mesi : Arrivano da Ariha, nella provincia Idlib, in Siria, le scioccanti immagini del tentativo effettuato da una bambina di 5 anni di salvare la sorellina di 7 mesi intrappolata tra le macerie della loro casa dopo l'ennesimo raid delle forze governative. La piccola è morta dopo l'arrivo in una clinica di fortuna, così come la mamma, mentre l'altra è in rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

Andria - agguato di stampo mafioso in pieno centro : Muore un uomo di 62 anni : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri sera in Puglia, precisamente ad Andria, in via Ospedaletto, dove intorno alle ore 22:00 si sono vissuti momenti di vera paura. Infatti, un uomo, Vito Capogna, di 62 anni, è stato assassinato a colpi di pistola. Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbero stati almeno quattro o cinque i colpi d'arma da fuoco che hanno colpito la vittima. Si è trattato di un agguato di ...

Reggio Emilia - perde il controllo della moto e vola sulla strada : Sergio Muore a 16 anni : Un ragazzo di sedici anni è morto giovedì sera dopo un incidente in moto in centro a Cavriago, nella provincia di Reggio Emilia. Il giovane, Serghei “Sergio” Nazar, si sarebbe schiantato contro un'auto a lato della strada. Le forze dell'ordine accorse sul posto non hanno potuto fare nulla per lui.

Roma - strade killer : Muore a 23 anni per la buca riparata un mese fa : Ha provato a restare in sella al suo scooter ma non ce l?ha fatta. Ha perso il controllo del Suzuky Burgman in un tratto in cui la strada era dissestata. Edoardo Giannini è stato...