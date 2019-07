Morte dell’ex campionessa Marianna Pepe | a processo il compagno | “Atti di violenza”

Fonte : fanpage

(Di domenica 28 luglio 2019) È stato rinviato a giudizio ildella exdi tiro a segno, trovata morta a 39 anni in un letto a Muggia, in provincia di Trieste. L'uomo dovrà rispondere di presunti atti di violenza ai danni della ex, avvenuti nella casa che condividevano, davanti al figlio piccolo.

