Camera ardente per il carabiniere | le lacrime della moglie all' arrivo del feretro

Folla alla Camera ardente : Città del Vaticano, 28 lug. (AdnKronos) - Una lenta e silenziosa fila. Tanta tantissima gente afFolla la camera ardente, allestita nella cappella in piazza Monte di Pietà, dove è stato trasferito il feretro del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nella notte fra

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla Camera ardente di Mario Cerciello Rega : L’emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all’arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di Pietà. Domani a Somma Vesuviana nel napoletano i funerali del militare dell’Arma ucciso con 11 coltellate inferte da Elder Finnegan Lee nel cuore di Roma. Il dato è emerso dall’ autopsia svolta ieri all’istituto di medicina legale della ...

Carabiniere ucciso a Roma - la lunga fila silenziosa di gente alla Camera ardente : Nella cappella in piazza Monte della Pietà la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì Agenzia Vista Carabiniere ucciso ?

Carabiniere ucciso - l'apertura della Camera ardente a Roma : Nella cappella in piazza Monte della Pietà la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì. Agenzia Vista Carabiniere ucciso ?

Carabiniere ucciso - la sindaca Raggi alla Camera ardente : Nella cappella in piazza Monte della Pietà la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì. La sindaca di Roma Virginia Raggi Agenzia Vista Carabiniere ucciso ?

Folla alla Camera ardente di Mario Cerciello Rega<br> L'autopsia svela : ucciso da 11 coltellate : ...

Cc ucciso - Conte alla Camera ardente : 19.05 Il premier Conte si è recato alla camera ardente allestita nella cappella di piazza del Monte della Pietà, per rendere omaggio al feretro del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Ad accoglierlo il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Nistri, il sindaco di Roma Raggi e il prefetto di Roma Gerarda Pantalone. All'arrivo il premier non si è fermato a parlare con i giornalisti.

Folla alla Camera ardente del carabiniere. Il dolore composto della moglie : Angelo Scarano Nonostante il clima non proprio clemente, sono tantissimi i cittadini in fila in piazza Monte della Pietà. La moglie del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, Rosa Maria, veglia in piedi in maniera composta il feretro del marito Folla alla camera ardente di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì. Nonostante il clima non proprio clemente, sono tantissimi i cittadini ...

Folla alla Camera ardente : Città del Vaticano, 28 lug. (AdnKronos) - Una lenta e silenziosa fila. Tanta tantissima gente afFolla la camera ardente, allestita nella cappella in piazza Monte di Pietà, dove è stato trasferito il feretro del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nella notte fra

La folla composta alla Camera ardente per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega : Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in Piazza del Monte di Pietà per dare l’ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. In tanti hanno in mano dei fiori, altri si fanno il segno della croce, altri ancora si chiedono come sia stato possibile morire così. Verso le 15:30 è arrivata la moglie del Carabiniere ucciso che ha accompagnato il feretro.Seduti ...

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla Camera ardente di Mario Cerciello Rega : L'emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all'arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di...

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla Camera ardente di Mario Cerciello Rega : L'emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all'arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di...

Carabiniere ucciso a Roma - piazza gremita per la Camera ardente. FOTO : Carabiniere ucciso a Roma, piazza gremita per la camera ardente. FOTO Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in piazza del Monte di Pietà per dare l'ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. C'è anche la moglie del militare ad accompagnare il feretro--

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie all'arrivo del feretro alla Camera ardente : L'emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, davanti il feretro all'arrivo della camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di...