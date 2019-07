Batterio in mare | l' infezione che ti consuma il cervello e poi ti uccide

Batterio carnivoro uccide un uomo dopo un bagno sul litorale : può infettare chi mangia frutti di mare o a contatto con le ferite : Un uomo, Dave Bennett, del Tennessee è morto a causa del Vibrio vulnificus, un Batterio carnivoro che lo ha infettato mentre si trovava in vacanza nella contea di Okaloosa, in Florida. A riportarlo è la Cnn, citando notizie diffuse dalla figlia della vittima sui social network. Il Batterio fa registrare circa 80.000 casi di infezione e 100 decessi l’anno negli Stati Uniti, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ...