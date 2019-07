Arthur Leclerc vince il GP di Germania in Formula 4 | il fratello di Charles festeggia a

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019)minore di, ha vinto il GP dinella4. Il 17enne monegasco si è imposto ad Hockenheim con grande autorevolezza, la gara-2 ha sorriso a questo giovane talento che ha posto il suo primo sigillo in carriera in questa categoria. Il minorenne si è reso protagonista di una partenza sottotono ma poi con personalità è riuscito a risuperare il norvegese Dennis Hauger e a riguadagnare la testa della gara a 26 minuti dal termine, l’ingresso di due safety car non ha minato le certezze dell’alfiere del Sauber Junior Team e ha così potutore. Una volta uscito dall’abitacolo,ha raccolto l’abbraccio delche alle ore 15.10 sarà al volante della Ferrari per cercare una difficile rimonta dal decimo posto nel GP diUno. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

