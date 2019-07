Lecce | due donne morte folgorate in giardino | colpite dalla scarica di un filo scoperto

Lecce - donna folgorata mentre stende i panni : la vicina prova a salvarla e muore anche lei. Altre due persone ferite : ustioni alle braccia : Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento, mentre erano nel giardino dell’abitazione di una delle due. Altre due persone, nel tentativo di soccorrerle, hanno riportato ustioni alle braccia. La dinamica, al momento, non è chiarissima. Stando alla ricostruzione del Nuovo Quotidiano di Puglia, la padrona di casa, Cinzia Cataldi, 45 anni, stava stendendo i panni sul retro ...

Calciomercato - il punto sulle trattative : la Fiorentina chiude Bennacer - duello Genoa-Lecce - doppia idea del Bologna : Si sta per chiudere una settimana movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre hanno avviato diverse trattative che dovrebbero trovare epilogo positivo entro le prossime ore. Il Genoa si aggiunge alla corsa con Farias, si preannuncia un testa a testa con il Lecce, il Sassuolo ha chiuso per Caputo e come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha sondato il terreno anche per Inglese. Per l’attacco del Bologna ...

Lecce. Incidente in moto mentre torna dal mare : Andrea muore a 24 anni dopo due giorni di agonia : Il terribile scontro nella giornata di giovedì lungo la strada che dalla marina di Casalabate. Per oltre 48 ore Andrea Maggio ha lottato con tutte le proprie forze, ma alla fine le lesioni subite nell'Incidente avvenuto con una Fiat Panda si sono rivelate troppo gravi.

Lecce - si ribalta con l'auto in pieno centro abitato : coinvolti tre mezzi - due feriti : Un incredibile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Lecce, nel cuore del centro abitato, precisamente in via 95esimo Reggimento Fanteria, una delle strade principali del capoluogo di provincia salentino. Secondo quanto riporta la stampa locale le indagini su quanto successo sono ancora in corso, la dinamica non è molto chiara e i mezzi coinvolti sono tre, due auto e uno scooter. Secondo le prime indiscrezioni una delle auto ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - un difensore per il Lecce - i nomi per Lazio e Torino : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Lecce - due vigili indagati per violenza privata e istigazione al suicidio : “Video in cui deridono disabile diffuso in chat” : Due vigili urbani di Maglie, nel Leccese, autori di un video in cui prendono in giro un disabile mentre sono in servizio, sono stati indagati dalla Procura per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio. Come raccontano Il Nuovo Quotidiano di Puglia e CorriereSalentino.it, le indagini sono nate da un esposto e i due vigili sono sospettati di aver diffuso in chat non solo il video, ma anche altre immagini del ...

Calciomercato Lecce - si lavora per il centrocampo : spuntano due nomi importanti. Intanto c’è l’ipotesi di un clamoroso ritorno : Calciomercato Lecce – Il Lecce, tornato in Serie A dopo 7 anni, è già al lavoro per regalare a Liverani o a chi per lui una squadra all’altezza della Serie A. Il tecnico, fautore della promozione, è finito da diverso tempo nel mirino della Lazio e potrebbe approdare nella Capitale in caso di addio di Simone Inzaghi. Per uno degli autori della risalita del Lecce che potrebbe lasciare, ce n’è uno che giura amore alla causa ...

Lecce - deridono un disabile e postano il video : due vigili urbani indagati : La vittima, dopo aver saputo che il filmato era diventato virale, avrebbe detto di volersi uccidere. I due ora rischiano il posto di lavoro

Lecce - due vigili deridono un disabile e diffondono il video. La vittima minaccia il suicidio : Due vigili urbani avrebbero deriso e sbeffeggiato un disabile durante l'orario di lavoro. Siamo a Maglie, nella provincia di Lecce, e i due vigili ora indagati dalla Procura hanno cinquantadue e cinquantatré anni. L’episodio è stato anche ripreso da uno dei due agenti con un cellulare e il video, realizzato diversi mesi fa, è diventato virale raggiungendo, attraverso Whatsapp e i social, centinaia di concittadini. A quanto emerso, uno dei due ...