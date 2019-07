Le banche | non dicono tutto sui costi degli investimenti | il 75% è carente

banche - le parole che non ti hanno detto (e non ti diranno) : Ogni tanto dobbiamo parlare a noi stessi. Di solito se pensiamo a una persona che parla con se stessa generalmente immaginiamo che sia matta, perché non è un comportamento politically correct, conveniente da mostrare in pubblico. La verità, però, è molto diversa dalla percezione e la realtà è che tutti noi parliamo a noi stessi. Lo facciamo per rassicurarci, per incoraggiarci, per riflettere; qualcuno lo fa a bassa voce mentre altri a voce alta, ...

Il debito pubblico è un dramma nostro - non (solo) di banche e politici : Premessa, la finanza è tra noi. Non è un mostro che si insinua tra gli esseri umani come un simbionte per generare terrore, impossessarsi della sua anima e spezzare la sua vita. Semplicemente tutto ciò che accade in finanza influisce sulla nostra vita quotidiana. Alcuni fenomeni legati a quei termini che poco conosciamo e che sovente ascoltiamo in tv senza dargli peso (spread, btp, bund, differenziali, debito pubblico, troika, deficit, bail in) ...

Libra - la moneta di Zuckerberg renderà superflue le banche. Ma loro non se ne sono accorte : “Vince chi, preparato se stesso, aspetta di cogliere il nemico impreparato.” Sun Tzu Vi ricordate delle agenzie viaggi? Quante ne incontravamo percorrendo le strade delle nostre città? Tante. Un tempo, per organizzare una vacanza occorrevano settimane. Era la normalità. Oggi tutto questo non esiste più, perché è arrivato il web e in 20 minuti puoi prenotare volo, hotel e, se ti va, anche una macchina in loco, pure il ristorante per la prima ...

banche - “ecco come scegliere il conto - proteggere i risparmi e non cadere nei tranelli della finanza” : Cosa devo fare per non mettere a rischio i miei risparmi? Quale banca mi consiglia? come si legge un estratto conto? Le spese che mi hanno addebitato sono corrette? Sono solo alcune delle domande che gli italiani si pongono quotidianamente. Complice il fatto che l’informazione finanziaria resta un argomento di difficile decifrazione. Inutile chiedere “al consulente bancario “di fiducia”, oppure a privati senza scrupoli, spesso in conflitto ...