Giorgetti,avanti con 5S se ok autonomia

Continuare a stare al governo con il M5S "vale la pena se si può arrivare al risultato che abbiamo in mente da sempre che è l'". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,, alla festa della Lega a Golasecca nel Varesotto. "Non accettiamo di stare al governo dove prevalgono le ragioni del no, la nostra visione è quella di un'Italia del sì",ha aggiunto. "Per questo dovremmo sopportare queste discussioni, punzecchiature che fanno parte del braccio di ferro per imporre questo tipo visione".(Di sabato 27 luglio 2019)