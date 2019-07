Formula 1 | Leclerc scaccia via la rabbia | “è dura digerire un doppio guasto | speriamo che

Formula 1 – Disastro Ferrari nelle qualifiche di Hockenheim : dopo Vettel si ferma anche Leclerc : Che Disastro ad Hockenheim! Problemi anche per Leclerc: la Ferrari senza monoposto in pista nella Q3 Clamoroso ad Hockenheim: qualifiche Disastrose per la Ferrari. dopo il problema che ha impedito a Vettel di segnare il tempo necessario per andare oltre la Q1 del suo Gp di casa, anche Charles Leclerc è stato costretto a fermarsi, dicendo addio ad ogni speranza di battaglia con Hamilton per la pole position. Il giovane monegasco è stato ...

Formula 1 – Concluse le FP3 del Gp di Germania : Leclerc al top! Dov’è Hamilton? [TEMPI] : Concluse le FP3 del Gp di Germania con Leclerc ancora davanti a tutti: Verstappen rovina la doppietta Ferrari piazzandosi davanti a Vettel, Hamilton solo 6° La pioggia non si vede e forse non si vedrà nemmeno nelle qualifiche. Ci spera la Ferrari, soprattutto Charles Leclerc che continua ad essere il più veloce sul tracciato del Gp di Germania. Il giovane pilota monegasco bissa il risultato delle FP2 piazzandosi ancora al primo posto anche ...

Formula 1 – Leclerc… solare : “feeling buono - il caldo ci favorisce sulla Mercedes. Peccato che nel weekend il meteo…” : Charles Leclerc ha chiuso al comando le FP2 del Gp di Germania. Il giovane pilota Ferrari sottolinea il vantaggio della Rossa ad alte temperature, ma si rammarica del cambiamento climatico in arrivo Charles Leclerc si gode il primo posto ottenuto nelle FP2. Le condizioni di caldo torrido del Gp di Germania sembrano favorire le Ferrari che nelle FP1 e nelle FP2 si sono scambiate le prime posizioni, concludendo però entrambe le sessioni di ...

Diretta Formula 1/ Prove libere : dominio Ferrari in Fp2 - un due Leclerc-Vettel : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2019 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, oggi 26 luglio,.

Formula 1 – Leclerc sincero : “Vettel? Sfortunato ma tornerà a vincere. Vi svelo una cosa sul nostro rapporto” : Charles Leclerc spezza una lancia in favore del compagno di scuderia Sebastian Vettel: il giovane pilota monegasco svela anche un dettaglio del rapporto fra i due all’interno del team Ferrari Charles Leclerc si è espresso con grande sincerità alla vigilia del weekend del Gp di Germania. Il giovane pilota monegasco, ai microfoni di Motorsport, ha toccato diversi argomenti importanti, fra i quali il rapporto con Vettel e le difficoltà ...

Formula 1 – Vettel - che stoccata da Hamilton : “Leclerc fa meglio. Non lo considero più avversario per il Mondiale” : Hamilton parla del momento no di Sebastian Vettel spezzando una lancia a suo favore, ma evidenziandone anche le difficoltà: il pilota britannico non lo ritiene una ‘minaccia’ per il Mondiale Una sorta di ‘compassione’, per un avversario che non rappresenta più un problema. Possiamo riassumere così la natura delle dichiarazioni rilasciate da Lewis Hamilton alla vigilia del Gp di Germania. Il pilota della Mercedes ha ...

Formula 1 – Leclerc - il sogno di diventare campione del mondo e i duelli con Verstappen : “non vedo l’ora di altri ruota a ruota con lui” : Charles Leclerc sogna ad occhi aperti: le parole del giovane monegasco della Ferrari sul titolo di campione del mondo e sulla rivalità con Verstappen E’ tutto pronto ad Hockenheim per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes cercherà di confermarsi leader indiscussa nella sua seconda gara di casa, ma dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel a caccia di riscatto dopo la delusione dello scorso anno e gli ...

Formula 1 – Leclerc ha le idee chiare in vista di Hockenheim : “ecco su cosa ci dobbiamo concentrare” : Charles Leclerc carico e motivato in vista del nuovo appuntamento stagionale: le parole del giovane monegasco alla vigilia del Gp di Germania La Ferrari si prepara a disputare la gara di casa di Sebastian Vettel: domenica si correrà ad Hockenheim infatti il Gp di Germania. Il team di Maranello cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes, puntando ad un buon risultato con i suoi due piloti. Photo4/LaPresse Reduce dal terzo ...

Formula 1 - un commissario di gara ‘smaschera’ Vettel : impietoso il confronto con Leclerc : Interrogato sul confronto tra Vettel e Leclerc dopo il Gran Premio di Silverstone, il neo commissario di gara Liuzzi ha espresso il proprio punto di vista E’ diventato commissario di gara di recente, venendo convocato per formare il Collegio dei giudici in occasione del Gran Premio di Silverstone, vinto da da Lewis Hamilton davanti a Bottas e Leclerc. photo4/Lapresse Vitantonio Liuzzi ha cominciato dunque una nuova carriera nel ...

Formula 1 – Quattro anni fa la scomparsa di Jules Bianchi : i post social di Leclerc e Ferrari sono commoventi [FOTO] : Charles Leclerc e la Ferrari omaggiano sui social Jules Bianchi nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa sono passati già Quattro lunghi anni dalla scomparsa di Jules Bianchi. Il giovane pilota francese è deceduto dopo nove lunghi mesi di coma a seguito di un terribile incidente durante il Gp del Giappone 2014. Ad agosto, Bianchi avrebbe compiuto 30 anni e, oggi, nel giorno del quarto anniversario della sua morte sono in ...

Formula 1 – Wolff - la lotta Bottas-Hamilton ed il duello tra Leclerc e Verstappen : “in alcuni casi manovre sporche - ma i miei piloti…” : Toto Wolff soddisfatto dello spettacolo visto in pista domenica a Silverstone: le parole del team principal Mercedes sui duelli del Gp di Gran Bretagna Grande spettacolo domenica in pista a Silverstone: i piloti della Formula 1 hanno regalato splendide emozioni sul circuito inglese, per il Gp di Gran Bretagna, vinto da Hamilton. I due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un’appassionante lotta, così come anche Leclerc e ...