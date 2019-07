Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) DISAGI IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA DEI RETI PER UN INCENDIO è CHIUSA ALVIA ARNO TRA VIA BORMIDA E PIAZZA DALMAZIA PER L’INTENSOINCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE FIUMICINO –NINA, TRIONFALE- CASAL DEL MARMO, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE; SULL’ANELLO INTERNO CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS- SALARIA , NOMENTANA-LA RUSTICA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA E SULLA ...

CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa traffico intenso tra Barriera Di Roma Est (Km 8,4) e A24 Allacciamento A… - muoversintoscan : ? In #A1, rallentamenti per traffico intenso tra #Aglio e #Calenzano-#SestoFiorentino in direzione Roma #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-07-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -