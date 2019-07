Tour de France – La 19ª Tappa interrotta per una violenta grandinata | Bernal ringrazia e

Tour de France 2019 - una grandinata si abbatte sulla corsa! Tappa neutralizzata in cima all’Iseran - Bernal in maglia gialla : Epilogo incredibile per la 19esima Tappa del Tour de France 2019, la seconda frazione sulle Alpi sarebbe dovuta arrivare a Val Thorens dopo aver scalato il durissimo Col de l’Iseran ma una fortissima grandinata che si è abbattuta nei pressi di Val d’Isere (in fondo alla discesa) ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la corsa. La Tappa è infatti sospesa per le avverse condizioni meteo, sono stati presi i tempi in cima al Col ...

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2019/ Alaphilippe maglia gialla : chi a pois dopo le Alpi? : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Albertville-Val Thorens. Altimetria - programma - orari e tv : Ventesima tappa del Tour de France 2019, la battaglia finale per la conquista della 106^ edizione della Grande Boucle. Albertville-Val Thorens, 130 km, una penultima frazione corta ma tremendamente intensa tra la Cormet de Roseland, la Côte de Longefoy e la salita conclusiva d’Hors Categorie di ben 36 km che porta al traguardo di Val Thorens he avrà l’onore di eleggere l’ormai vincitore di questo Tour a cui spetterà poi la ...

DIRETTA Tour DE FRANCE 2019/ Streaming video Rai : in 14 in fuga sul Col de l'Iseran! : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019: info Streaming video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, oggi 26 luglio.

Tour de France 2019 - Pinot si ritira/ Video - il ciclista francese scoppia in lacrime : Tour de France 2019, Thibaut Pinot si ritira, Video: nella 19esima tappa il ciclista Francese deve dare forfeit e scoppia in lacrime a bordo dell'ammiraglia

Thibaut Pinot - addio al Tour de France in lacrime a causa di un infortunio : È finito nella maniera più amara e beffarda il Tour de France di Thibaut Pinot. Il corridore della Groupama stava vivendo finalmente una grande corsa, con il solo intoppo di una tappa pianeggiante in cui era rimasto attardato a causa del vento. Pinot era quinto in classifica generale, con ancora speranze concrete di poter ribaltare la situazione dopo essersi dimostrato il più forte in montagna sui Pirenei. Già ieri però lo scalatore Francese non ...

Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai 19tappa : Nibali subito in fuga! : Diretta Tour de France 2019: info Streaming video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, oggi 26 luglio.

Tour de France 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Ecco come seguire tutte le tappe del Tour de France 2019: calendario, percorso e altimetria. L'edizione si preannuncia...

Tour de France 2019 - Fabio Aru - Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone in fuga nel tappone dell’Iseran! Caccia alla vittoria! : E’ successo di tutto nelle battute iniziali della diciannovesima tappa del Tour de France 2019, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Dopo un avvio a ritmi furibondi, si è creato un folto gruppo di ben 29 uomini al comando. Tra questi figurano anche Fabio Aru, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali, desiderosi di lasciare il segno nella Grande Boucle. Presente anche Damiano Caruso, in piena lotta per la maglia a ...

Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla : parola al leader : Classifica Tour de France 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.

Tour de France – Pinot si ritira in lacrime! Si ferma per farsi medicare - poi sale sull’amiraglia e abbadona la corsa [VIDEO] : Thibaut Pinot si ritira dal Tour de France! Il ciclista Francese lascia la 19ª tappa del Tour ad un’ottantina di chilometri dal termine: problema ad una gamba per il transalpino Il Tour de France perde uno dei suoi più grandi protagonisti! Nelle fasi centrali della tappa odierna, la 19ª della Grande Boucle, Thibaut Pinot è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Problema alla gamba per il ciclista Francese che ha chiesto prima ...

DIRETTA Tour DE FRANCE 2019/ Streaming video Rai : in strada - comincia la 19tappa : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019: info Streaming video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, oggi 26 luglio.

Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai 19tappa : l'impresa di Chiappucci : Diretta Tour de France 2019: info Streaming video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, oggi 26 luglio.

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2019/ Alaphilippe maglia gialla : caos in casa Ineos : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.