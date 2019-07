Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) “Lanon ha alcuna responsabilità”. Questa la risposta della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro alla richiesta diinoltrata daidi, la cinquantenne scomparsa misteriosamente il 1 maggio 2014 da Cà Raffaello, frazione del comune di Badia Tebalda (Arezzo). Il 20 febbraio 2019 la Cassazione ha condannato in via definitiva a 25 anni il frate congolese Gratien Alabi, conosciuto nella sua comunità come padre Graziano, per aver ucciso la donna con cui aveva una relazione e averne soppresso il cadavere. LA RICHIESTA DI– Ad aprile scorso Mirko e Lorenzo Alessandrini, marito e figlio della donna, assistiti dagli avvocati Nicola Detti e Francesca Faggiotto, hanno intentato una causa civile contro la Curia di Arezzo e l’Ordine dei Premostratensi, al quale il prete appartiene. Una richiesta già ipotizzata dall’avvocato Detti ...

TutteLeNotizie : Omicidio Guerrina Piscaglia, la Chiesa dice no al risarcimento chiesto dai familiari - Noovyis : (Omicidio Guerrina Piscaglia, la Chiesa dice no al risarcimento chiesto dai familiari) Playhitmusic - -