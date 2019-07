New World Into the Depths | spunta un nuovo interessante marchio di Capcom

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019)ha recentemente registrato un, si tratta di Shinsekai:thee quanto pare potrebbe avere a che vedere con col futuro di Monster Hunter.la cosaè che secondo Google Traduttore, Shinsekai è un termine giapponese che tradotto vuol dire New, se consideriamo che la nuova espansione di Monster Hunter(Iceborne) è ambientata in una terra chiamata The New, è lecito pensare che questoprogetto sia legato in qualche modo con la famosa saga.A parte il nome,ha confermato di essere proprietaria del, tuttavia secondo l'European Union Intellectual Property Office non è stata deposita nessuna descrizione del prodotto. Precisiamo che ilricade nella categoria 9 e 41 che comprendono (tra le altre cose) i videogiochi fisici e digitali.Leggi altro...

