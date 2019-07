L' arte di saper scegliere l' uomo giusto

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Dopo i primi due successi letterari, “Non parlare con la bocca piena” e “Mia madre non lo devee”, Chiara Francini,volto noto della tv e del cinema, ritorna con un nuovo romanzo: “Un anno felice″ pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. La protagonista del libro è Melania, editor di 35 anni che vive con la sua amica Franca in un appartamento dove si respira cultura e buon umore. Le due ragazze, fra un impegno lavorativo e l’altro e una sessione di studio impegnativa, attendono gioiose l’amore vero, senzae bene quando e come arriverà. Ma un giorno di maggio Melania si ritrova a offrire un caffè ad Axel: uno svedese dai lineamenti che ricordano quelli di un etrusco, simile a un eroe romantico dolce e dolente insieme. “Moro come un etrusco, la bocca ...

