Sul numero di agosto | - Tutti i segreti della Fiat Centoventi

Tennis - WTA Palermo 2019 : riSultati di lunedì 22 luglio. Avanza la slovena testa di serie numero 4 Tamara Zidansek : Oltre ai match di Giulia Gatto-Monticone e Jessica Pieri si sono disputati altri cinque incontri di primo turno del WTA International sulla terra rossa di Palermo. La cronaca del match di Giulia Gatto-Monticone – La cronaca del match di Jessica Pieri Da segnalare, tra le altre, le vittorie della slovena Tamara Zidansek, testa di serie numero 4 del torneo e numero 56 del mondo, e della 20enne russa Liudmila Samsonova, entrata in tabellone ...

Tour de France 2019 : Thibaut Pinot diventa il favorito numero uno. Superiorità disarmante in salita - Sulle Alpi può prendersi la maglia gialla : Il dominatore dei Pireni. Thibaut Pinot si è dimostrato nettamente il più forte in salita al Tour de France 2019, trionfando ieri sul mitico Tourmalet e chiudendo secondo oggi a Foix. Il Francese ha fatto qualcosa di davvero eccezionale, perché in due giorni è riuscito a riaprire la corsa e tornare in lotta per la maglia gialla, che diventa ora davvero alla portata. Pinot ha corso da padrone, con tutta la Groupama-FDJ che lo ha supportato al ...

Tennis - WTA Bucarest 2019 : riSultati di mercoledì 17 luglio. Avanza la testa di serie numero 2 Viktoria Kuzmova : Oltre al completamento del match di primo turno interrotto ieri sera per oscurità tra la statunitense Varvara Lepchenko e la romana Martina Di Giuseppe, che ha visto quest’ultima vincere in rimonta e aggiudicarsi a 28 anni suonati il suo primo match nel circuito maggiore, si sono disputati quattro incontri di secondo turno del WTA International sulla terra rossa di Bucarest. La cronaca del match di Martina Di Giuseppe Si sono qualificate per i ...

De Ligt Juventus - oggi arriva Torino : novità Sul numero di maglia! : DE Ligt Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara ad abbracciare De Ligt. Il difensore centrale sarà atteso a Torino nella giornata di oggi e domani sosterrà le visite mediche al J Medical prima della firma sul nuovo contratto e l’ufficialità. Affare totale e fumata bianca arrivata proprio nelle ultime ore. Il giocatore, come noto, […] More

Di Lorenzo : “Sono in una grande squadra - vogliamo vincere! Ecco cosa chiede Ancelotti. Sul numero…” : Intervista Di Lorenzo Il neo terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista a ‘Sky’ nel corso del ritiro di Dimaro. Ecco quanto ha dichiarato: “Sono contento di essere qui, in questa grande squadra. Stiamo lavorando bene per preparare la nuova stagione. E’ una bella emozione essere qui, questa è una bella sfida e darò tutto me stesso. Adesso con Ancelotti ci stiamo conoscendo ...

Stranger Things - un numero di telefono nasconde indizi Sulla prossima stagione? : La terza stagione di Stranger Things è appena sbarcata su Netflix lo scorso 4 luglio ma c’è già chi pensa alla prossima, anche se dalla piattaforma di streaming non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale. In effetti il modo in cui questi nuovi episodi si concludono potrebbe far pensare a un epilogo definitivo, ma alcuni elementi tengono viva la speranza. E i fan soprattutto si appigliano a qualsiasi indizio pur di tener viva la ...

Ecco qualche numero Sull’andamento di Apple Music e ColorOS : Apple Music valica i 60 milioni di abbonati e OPPO rivela che ColorOS supera i 300 milioni di utenti attivi mensili e che esistono oltre 200 milioni di utenti di OPPO Browser. L'articolo Ecco qualche numero sull’andamento di Apple Music e ColorOS proviene da TuttoAndroid.

Sul numero di luglio - Sosta salatissima davanti agli ospedali : La tassa sul dolore è più che mai in vigore. Anzi, rispetto al 2012, anno della precedente indagine di Quattroruote sul tema, è diventata ancora più cospicua. Così, infatti, avevamo chiamato il caro-parcheggi nelle aree vicine agli ospedali delle grandi città italiane: a distanza di sette anni, siamo tornati a verificare il costo della Sosta nelle zone limitrofe alle strutture sanitarie di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma e Napoli. ...

Sul numero di luglio - Grand tour d'Europa con l'Audi e-tron : Attraversare tutta lEuropa per il lungo con unauto elettrica: impresa da esaurimento nervoso oppure no? Per scoprirlo abbiamo preso unAudi e-tron e siamo andati da Reggio Calabria fino a Skagen, la punta più estrema della Danimarca. Quasi tremila chilometri attraversando Italia, Austria, Germania fino al limite del Paese scandinavo, dove sincontrano il Mar Baltico e quello del Nord. Non solo questione di autonomia. Tre intensi giorni di ...

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti sull’età dei donatori e Sul numero di ovociti e gameti : limiti sull’età dei donatori e sul numero degli ovociti e dei gameti maschili che si possono donare. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee anche sulla donazione di cellule riproduttive per la procreazione eterologa, e le prescrizioni fissate dal tribunale della giustizia amministrativa mirano a tutelare la salute dei donatori, donatari e del nascituro. ...

Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica Sul Danubio è salito a 25 : Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica avvenuto nel Danubio, a Budapest, il 29 maggio, è salito a 25. Il corpo di un uomo è stato trovato nel fiume a circa 100 chilometri dal sito del

Fq MillenniuM - il numero Sul lavoro vince il premio ‘Copertina dell’anno’. Gomez : “Sistemare centri per impiego” : Il mensile d’inchiesta FQMillenniuM diretto da Peter Gomez si è aggiudicato il premio Ferrari per la “Copertina dell’anno”. La giuria del premio promosso dalle Cantine Ferrari ha voluto premiare il numero di settembre 2018 dal titolo “Come non diventare un nuovo schiavo”. Nel numero, i giornalisti del mensile hanno raccontato in profondità le problematiche del mondo del lavoro, del precariato dello sfruttamento: “Ci siamo accorti che ogni mese ...

Scrive il numero del biglietto del treno Sulla fronte e si addormenta : “Così il controllore non mi sveglia”. Alessandro Pipero, ristoratore romano, ha trovato un buon metodo per riposare indisturbato sul treno. Ha scritto il numero del suo biglietto sulla fronte, ha chiuso gli occhi e ha fatto una pennichella. La trovata, condivisa dall’uomo sul suo profilo Instagram, sta avendo un enorme successo. A chi non è capitato, infatti, di cadere addormentati ed essere svegliati da una ...