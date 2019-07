Programmi TV di stasera | venerdì 26 luglio 2019 Su Rai1 torna il cinema di Bollywood con

Programmi TV di stasera - giovedì 25 luglio 2019. Su Rai3 «Jackie» : Natalie Portman in Jackie Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Pena d’amore: Mentre i Carabinieri indagano su un caso collegato ad un misterioso amore nato in carcere, a Spoleto arriva Elisa, la madre della ”Capitana”, a cui Anna non ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni. ...

Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 24 luglio : SuperQuark e Chi l'ha visto? : Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi mercoledì 24 luglio 2019? La programmazione della prima serata: da SuperQuark alla serie tv Elementary.

Programmi TV di stasera - mercoledì 24 luglio 2019. Su Rai1 «SuperQuark» : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark Nuovo appuntamento con SuperQuark, la trasmissione di Piero Angela. La quarta puntata si aprirà con il documentario naturalistico della BBC sui licaoni, della serie dedicata alle “Dinastie”. Poi si parlerà di un elettrostimolatore per il cervello, che agisce anche sui muscoli. Una tecnologia studiata per i suoi effetti di potenziamento cognitivo e che sta oggi affermandosi nello sport come un nuovo ...

Programmi TV di stasera - martedì 23 luglio 2019. Rai Movie ricorda Ilaria Occhini con «Mine Vaganti» : Mine Vaganti Rai1, ore 21.25: The Resident - 1^Tv Free 1×13 – Corri dottore corri: Nic chiede aiuto alla sua ex collega, che lavora nella misteriosa clinica della dottoressa Hunt, per avere la cartella clinica di Lily. L’infermiera le dà appuntamento per incastrarla e farla finire in carcere con l’accusa di furto con scasso. 1×14 – Eclissi del cuore: Conrad e Devon cercano le prove per denunciare la dottoressa Lane. Ad ...

Stasera in TV - Rai/ Programmi di oggi 22 luglio : "Amiche da morire" e altri film : Stasera in TV Rai, la guifa al prime time di oggi lunedì 22 luglio 2019. Tanto cinema e la serie tv Hawaii-Five O su Rai 2.

Programmi TV di stasera - domenica 21 luglio 2019 : Luca Parmitano Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica L’accusa: Francesco e’ accusato di aver aggredito una donna ritrovata in fin di vita. Persino Emma ha qualche dubbio sulla sua innocenza. Vincenzo, per non perdere Eva, è intenzionato a far saltare il suo contratto con Fedez e Cristina si presterà per dargli una mano Rai2, ore 21.20: NCIS 15 15×16 Maneggiare con cura: Gibbs e il suo team stanno lavorando per ...

Programmi TV di stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angela raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Programmi TV di stasera - lunedì 22 luglio 2019. Su Rai1 il film «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Amiche da morire film di Giorgia Farina del 2013, con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi. Prodotto in Italia. Durata: 103 minuti. Trama: Una storia che si svolge d’estate su un’isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli ...

Programmi TV di stasera - domenica 21 luglio 2019 : Luca Parmitano Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica L’accusa: Francesco e’ accusato di aver aggredito una donna ritrovata in fin di vita. Persino Emma ha qualche dubbio sulla sua innocenza. Vincenzo, per non perdere Eva, è intenzionato a far saltare il suo contratto con Fedez e Cristina si presterà per dargli una mano Rai2, ore 21.20: NCIS 15 15×16 Maneggiare con cura: Gibbs e il suo team stanno lavorando per ...

Programmi TV di stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angelo raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Programmi TV di stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angelo raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 17 luglio : Manifest e Battiti Live : Stasera in TV Mediaset, quali i Programmi di oggi, mercoledì 17 luglio 2019? Appuntamento con la serie tv Manifest e con la seconda tappa del Battiti Live.

Programmi TV di stasera - venerdì 19 luglio 2019. Su Rai1 «Paolo Borsellino – I 57 giorni» : Luca Zingaretti in Paolo Borsellino - I 57 giorni Rai1, ore 21.25: Paolo Borsellino – I 57 giorni – Replica Film tv di Alberto Negrin del 2012, con Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Enrico Ianniello. Prodotto in Italia. Durata: 110 minuti. Trama: Il film tratta della storia dei 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone da quella di Paolo Borsellino. La fiction ha inizio da una data: il 23 maggio 1992, giorno in cui Falcone ...

Programmi TV di stasera - giovedì 18 luglio 2019. Su Rai3 «The Circle» : Tom Hanks e Emma Watson in The Circle Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Ancora bambina: Francesca ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio, è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della ...