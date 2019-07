Pallavolo – Gli azzurri a Chieti per preparare il secondo test match

Fonte : sportfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nazionale maschile di: glipreparano ilLa Nazionale Maschile è arrivata in Abruzzo dove domani al PalaTricalle alle ore 18 in diretta Rai Sport HD affronterà nuovamente la Slovenia neldi questa fase della stagione. La seduta di allenamento di Zaytsev e compagni è in corso presso l’impianto del capoluogo abruzzese ospitò l’ultima volta undella Nazionale Maschile nel 2010 quando la squadra allora allenata da Andrea Anastasi affrontò in World League la Cina. Dopo la prima amichevole di ieri, dunque, i ragazzi di Blengini sono pronti a tornare in campo perare il proprio stato di forma in vista dell’importante appuntamento stagionale di agosto. Prima dell’allenamento odierno il CT azzurro ha incontrato la stampa locale. “Quello di ieri – ha dichiarato Blengini – è stato solo il primo step della nostra ...

rprat75 : @kaosbucs ripeto: Adams giocava a basket, non a pallavolo. Nella sua franchigia: chi gli ha dato quei $? - PowervolleyMI : Passione, divertimento, tifo e voglia di continuare a giocare! Ecco chi sono gli Old Stars Milano al fianco dell'A… - PowervolleyMI : Bel successo per 3-1 per gli azzurri nel test match contro la Slovenia. 10 punti per Piano, con Pesaresi utilizzat… -