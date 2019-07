Nuoro, matrimoni fittizi e prostituzione: un cliente aveva “ordinato” anche una bambina

(Di giovedì 25 luglio 2019) Fa discutere l'inchiesta sul giro diattraverso, scoperto a Siniscola, in Sardegna. Tre persone sono state arrestate e nel corso dell’inchiesta è emersal’intenzione di far giungere in Italia dal Marocco una ragazzina minore di 14 anni per soddisfare desideri sessuali di alcuni clienti.