Nuoro | maltrattamenti in un asilo | sospese due maestre

(Di giovedì 25 luglio 2019) Marco Della Corte Nel corso dell'inchiesta sono state effettuate diverse registrazioni: nell'di Budoni, in provincia di, sarebbe stato preso di mira, in particolare, un bambino nordafricano Le forze dell'ordine hanno iniziato un'inchiesta su presuntifisici e verbali ai danni dei piccoli alunni di una scuola materna di Budoni, in provincia di. Convocati i genitori dei piccoli presso la caserma dei carabinieri, per gli opportuni chiarimenti. La classe, luogo dei, è frequentata da bambini di cinque anni. Attualmente, sono al vaglio della Procura numerose intercettazioni e videoregistrazioni (effettuate nell'arco temporale di tre mesi dalle telecamere installate all'interno dell'istituto) che testimonierebbero le presunte violenze da parte di alcune insegnanti. Dai filmati emergerebbe un contesto disfunzionale, dato dai frequenti ...

